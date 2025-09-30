وزير البترول يبحث استثمارات شل العالمية في مجال البحث وإنتاج الغاز بمصر

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، داليا الجابري، رئيسة شركات شل مصر، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتنفيذ خطط شركة شل العالمية خلال الفترة المقبلة في مصر، في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها في البحر المتوسط.

حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وتناول اللقاء برامج عمل شركة شل، وخططها لحفر آبار جديدة لتنمية وإنتاج الغاز في البحر المتوسط ، بالإضافة إلى خطط الاستكشاف الجديدة .

كما تمت متابعة النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة مؤخرًا، والتي كانت أحد العوامل المساهمة في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، بعد وضع آبار المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من حقول غرب الدلتا العميق في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية الجديدة للبحث والإنتاج للغاز الطبيعى والإجراءات التحفيزية التي تطبقها وزارة البترول في هذا المجال للتشجيع على ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج والتعجيل بتحقيق اكتشافات جديدة .

كما ناقش الجانبان العمل الجارى في اطار الشراكة القائمة في مجمع الغاز الطبيعى المسال بمنطقة ادكو على البحر المتوسط والذى يعد احد مميزات مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز ، بما يهدف لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى لمصر وشركائها من هذه البنية التحتية الفريدة.