المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
بدأت رحلة الصعود .. وزير البترول: معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصرى عادت إلي الزيادة

محمد صبيح

في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تداول المعلومات والحقائق واتاحتها للإعلام المصري ، عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً مفتوحاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السادة رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية و عدد من السادة الإعلاميين .

و أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصرى عادت الي الزيادة وبدأت رحلة الصعود بعد التحديات التي مرت بها خلال السنوات الأربع الأخيرة .

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الإلتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق حوافز استثمارية شجعت على تكثيف أعمال حفر الآبار والإنتاج والاستكشاف ، مشيراً إلى أن ما تحقق جنبٓ الدولة سداد فاتورة استيرادية إضافية للوقود تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير ، وأضاف أن هذه النتائج تحققت ايضاً بفضل العمل التكاملى مع الوزارات المختلفة والبرلمان وجهود العاملين في المواقع والحقول.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن الوزارة تركز في المقام الأول على استمرار زيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات تحفيزية تعظم الجدوى الاقتصادية للشركاء وتشجعهم على ضخ استثمارات في الاستكشافات الجديدة .

وبالنسبة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز، أوضح الوزير أن جميع احتياجاتنا الحالية والمستقبلية مؤمنة، حيث تم تجهيز منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تشمل سفن التغييز وبنية تحتية ، تكفي لتوفير كامل احتياجات جميع القطاعات المستهلكة وفى مقدمتها قطاع الكهرباء ، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تضمن أيضاً تأمين جميع احتياجات القطاع الصناعي، بما يساهم في استمرار النمو في الإنتاج والتصدير للصناعة المصرية .

وأكد الوزير أن الإنتاج المحلي الذي يتزايد تدريجيا الي جانب القدرات الاستيرادية، يوفر بدائل آمنة ومرنة لمواجهة اى طارىء ، مشدداً على ان استراتيجية الوزارة تعمل بالتوازى على زيادة الإنتاج المحلى كأولوية قصوى من خلال تحفيز الاستثمار واستخدام التكنولوجيا .

وعن قطاع التعدين اوضح أن مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في مجال استكشاف الثروات التعدينية بعد الإصلاحات الآخيرة ، موضحًا أن هيئة الثروة المعدنية، بعد تحولها إلى هيئة اقتصادية، ستقوم بتنفيذ أول مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية منذ 40 عامًا، ومن خلال نتائج هذا المسح ستوفر بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية والعناصر المعدنية النادرة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع ، كما تقوم الوزارة بالعمل لإستيعاب منظومة التعدين الأهلى والحد من التنقيب العشوائى عن الذهب .

وعن منظومة الأسمدة التي تشارك فيها الوزارة مع الوزارات المختصة أوضح الوزير أنه يتم العمل وفق ثلاثة محاور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خاصة في ظل قيام الوزارة بتوفير الغاز الطبيعى الذى يمثل المادة الخام لهذه الصناعة .

وفى نهاية اللقاء ، أعرب الوزير عن تقديره لمشاركة السادة رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والإعلاميين، مؤكداً أن اللقاءات ستتواصل بشكل دوري، بما يعكس التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتفاعل الإيجابي.

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

فصل الشتاء

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

ترامب و وتنياهو

صاروخ باليستي

قمة نكنى

لقاء اليوم

وزير الري: مصر بذلت مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية لرفع مكانة المياه عالميا

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

المتهم

المتهمين

المتهم

المتهم

عبد الفتاح النادي

د. عصام محمد عبد القادر

منى أحمد

إبراهيم النجار

د. محمد بشاري

