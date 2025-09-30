الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام سيدة ونجليها بالتعدى عليها أمام إحدى المدارس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة من بائعة متجولة "مصابة بجرح قطعى بالوجه " – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من ربة منزل ونجليها أحدهما "مصابة بجروح وسحجات متفرقة " لسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجلى الطرفين "طالبان بذات المدرسة بدائرة القسم"، قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض أمام المدرسة .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





