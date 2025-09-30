قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا
ما حكم ظهور الفتاة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. أمين الإفتاء يجيب
تعليم الجيزة: 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة
تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط
أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جوميز
إيهاب رمزي يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين .. خاص
متحدث فتح: لا نقبل استبعاد السلطة عن غزة أو القدس والخطة الأمريكية تختبر بالأفعال لا التصريحات
ماذا يحدث عند السلام على الميت أمام قبره؟.. الإفتاء: 5 أمور عجيبة
وضع مقابر بورسعيد تحت الحراسة
بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجميل كورنيش شبين الكوم ويفتتح الممشى السياحي
رئيس الوزراء: عملنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ بنية أساسية كبيرة جدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة أمام مدرسة بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام سيدة ونجليها بالتعدى عليها أمام إحدى المدارس بالقاهرة.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة من بائعة متجولة "مصابة بجرح قطعى بالوجه " – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من ربة منزل ونجليها أحدهما "مصابة بجروح وسحجات متفرقة " لسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجلى الطرفين "طالبان بذات المدرسة بدائرة القسم"، قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض أمام المدرسة .

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعى السيدات المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصلا كاملا حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

صورة أرشيفية

مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة

سعر الذهب

قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

ترشيحاتنا

المضبوطات

جمارك الإسكندرية تحبط تهريب هواتف محمول بـ187.3 ألف جنيه

سعر الذهب

تحرك جديد للذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

رانيا المشاط

تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي 2024-2025

بالصور

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

بعد اختراقها.. الحكومة الأمريكية تتدخل لإنقاذ جاجوار

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

الزواج لا عمر له.. 3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

المزيد