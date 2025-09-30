قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نسعى لتسوية أوضاع الشرق الأوسط لتجنب تدخل الجيش الأمريكي
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
من جذور إلى صخور.. كيف غيّرت غابة "القاهرة" الغلاف الجوي للأرض؟
ضربته بحجر على رأسه.. التفاصيل الكاملة لمقتل مسن على يد بائعة مناديل
نتنياهو المستفيد الأكبر .. أحمد موسى يكشف مفاجآت صادمة عن خطة ترامب لغزة
أحمد موسى: حماس أمام قرار وطني حاسم بشأن خطة ترامب
الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: ورقة ترامب لا يوجد بها أي توجه نحو الدولة الفلسطينية
بعد ظهور حالات HFMD|مدرسة المريوطية: الفيروس ضعيف وسنعوض الطلاب عن فترة الإغلاق
وزير الخارجية الإسرائيلي: أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها
البديل كارثي.. أحمد موسى: على حماس قبول مقترح ترامب
الأرصاد: فصل الخريف موسم الأمطار والسيول في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد .. تعرف عليها

التشهد
التشهد
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد، وما السبب في تخصيص السبابة به دون غيره من الأصابع؟

تحريك الأصبع في التشهد

قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد، أنها تدل على توحيد الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى عن الشرك به، ووجه تخصيص السبابة بذلك أن لها اتصالًا بنِيَاط القلب، فكأنها سببٌ لحضوره، ولذلك كان موضعها عند ذكر الله تعالى في التشهد.

وتابعت: وقد اتفق الفقهاء على أنه يُسَنُّ للمُصَلِّي أن يشيرَ بأصبعه السبابة من يده اليمنى أثناء التشهد في الصلاة، وعَدُّوا ذلك من سنن الهيئات؛ لما رواه مسلم في "صحيحه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ -أي السبابة-".

الحكمة من تحريك الأصبع في التشهد

وتطرَّقوا في كلامهم إلى بيان الحكمة منها، ومن أبرز ما قيل في ذلك:

- أنها تدلُّ على توحيد الله عز وجل، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن الشرك به، ووجه تخصيص السبابة بذلك أن لها اتصالًا بنِيَاط القلب، فكأنها سببٌ لحضوره، ولذلك كان موضعها عند ذكر الله تعالى في التشهد:

قال العلامة الطحطاوي الحنفي: ["وتكون بالمسبحة" بكسر الباء الموحدة سميت بذلك لأنه يشار بها في التوحيد، وهو تسبيح أي: تنزيه عن الشركاء، وخُصَّت بذلك لأن لها إتصالًا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره] اهـ.

وقال العلامة الخرشي: [(قَوْلُهُ وَالْمُوَافِقُ لِمَا ذَكَرُوهُ فِي عِلَّةِ تَحْرِيكِهَا) الْعِلَّةُ أَنَّهَا تُذَكِّرُ أَحْوَالَ الصَّلَاةِ فَلَا يُوقِعُهُ الشَّيْطَانُ فِي سَهْوٍ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ بِالْإِشَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ عُرُوقَهَا مُتَّصِلَةٌ بِنِيَاطِ الْقَلْبِ وَإِذَا حُرِّكَتْ انْزَعَجَ الْقَلْبُ فَيَتَنَبَّهُ لِذَلِكَ] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [وَخُصَّتْ الْمُسَبِّحَةُ بِذَلِكَ بِأَنَّ لَهَا اتِّصَالًا بِنِيَاطِ الْقَلْبِ، فَكَأَنَّهَا سَبَبٌ لِحُضُورِهِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ رَفْعُهَا إلَى الْقِبْلَةِ، وَأَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْإِخْلَاصَ بِالتَّوْحِيدِ] اهـ.

وقال الإمام الزركشي الحنبلي: [سُمِّيَت مُسَبِّحة لأنه يشار بها للتوحيد، فهي منزهة مسبحة، وتُسَمَّى سبابة لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب، والأصل في الإشارة بها ما تقدم، وموضع الإشارة بها عند ذكر الله تعالى، للتنبيه على الوحدانية] اهـ.

علاوة على ما في هذا الفعل من اتِّباعٍ لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

التشهد تحريك الأصبع تحريك الأصبع في التشهد دار الإفتاء السبابة الأصابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

نزل 400 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الارتفاع الجنوني

التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

لجميع الصفوف الآن .. رابط التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

مفيدة شيحة

ترمي نفسها من البلكونة| رد ناري من مفيدة شيحة على الهجوم على شمس البارودي

حسام عاشور

أتمنى له التوفيق.. سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

ترشيحاتنا

البنك الزراعى

حكاية نجاح البنك الزراعي .. الأمن السيبراني والجودة تحت الأضواء

وزير الزراعة

الزراعة: متابعة سير العمل وعمليات صرف الأسمدة بالمحافظات

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يشهد مراسم توقيع تراخيص خدمات و"إنترنت الأشياء" مع شركات عالمية لتصنيع السيارات

بالصور

مش غالية.. عشبة غير متوقعة تعالج الغثيان والدوار والقرحة

الغثيان
الغثيان
الغثيان

4 أمراض خطيرة تصيب جهازك التناسلي | ماتعرفش عنها حاجة

أمراض تناسلية
أمراض تناسلية
أمراض تناسلية

عشبة غير متوقعة تعالج أمراض المخ والأعصاب والاكتئاب

الأمراض النفسية
الأمراض النفسية
الأمراض النفسية

تحذير للنساء والرجال.. 7 أعراض تكشف عن مرض جنـــ.سي خطير| تفاصيل

أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء
أمراض تهدد الرجال والنساء

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد