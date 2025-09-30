الاتحاد السكندري يهزم سبورتنج ودياً استعداداً لدوري المرتبط في كرة السلة

أ ش أ

حقق فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة فوزاً ودياً على نظيره سبورتنج بنتيجة (81-72)، وذلك في إطار استعداداتهما الجارية للمشاركة في بطولة دوري المرتبط للموسم الجديد.



يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الاتحاد السكندري بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين وتطبيق الخطط التكتيكية الجديدة، قبيل انطلاق المنافسات الرسمية لدوري المرتبط.



أظهرت النتيجة تفوقاً نسبياً للاتحاد، الذي تمكن من حسم المباراة لصالحه بفارق تسع نقاط (81 مقابل 72) في مواجهة تنافسية .



ويركز الجهاز الفني للاتحاد السكندري خلال هذه المرحلة على دمج العناصر الجديدة مع القوام الأساسي للفريق، وتقييم مستويات الأداء الفردي والجماعي، بهدف الوصول إلى التشكيلة المثلى والجاهزية الكاملة قبل بدء الارتباطات الرسمية.