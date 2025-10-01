قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك مش عارف يكسب الأهلي.. مشادة كلامية بين هشام حنفي وأحمد حمودة على الهواء|تفاصيل
ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شروط منح درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة |قرار نهائي الآن
52 عاما على حرب أكتوبر| إرادة أمة ونصر وطن
مصر تفتح آفاقًا جديدة لجذب السياح اليابانيين عبر أكبر معرض سياحي في آسيا | تفاصيل
رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق
وزير الخارجية يمثل مصر كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لاجتماع ميونخ بالسعودية
«الجزيري» يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة.. والغيابات تضرب الأبيض
بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
الموت يطارد المخيمات.. 3 شهداء في النصيرات والبريج تحت القصف الإسرائيلي لغزة
بيان عاجل من نقابة الصحفيين المغربية بشأن تعامل الأمن مع احتجاجات «جيل زد»
أعلى سعر لصرف الدولار الآن في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار البحر الأحمر: خريطة تنمية جديدة.. والمحافظ يعتمد المخطط الاستراتيجي للغردقة وحلايب

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المخطط الاستراتيجي لمدينتي الغردقة وحلايب، في خطوة مهمة تعكس حرص المحافظة على دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير البنية العمرانية بما يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ أن هذا المخطط يمثل خارطة طريق واضحة للتنمية المستقبلية، حيث يهدف إلى استيعاب التوسعات السكانية والعمرانية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها مدينتا الغردقة وحلايب، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة لفرص العمل.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن إعداد المخطط الاستراتيجي تم بالتنسيق  مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بعد إجراء الدراسات الميدانية والبحثية اللازمة، ومراعاة البعد البيئي والطبيعة الجغرافية المتميزة لكل من المدينتين، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تراعي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل.

وأشار المحافظ إلى أن المخطط يتضمن تطوير شبكة الطرق ، وتوسيع الرقعة العمرانية ، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، فضلًا عن وضع تصورات متكاملة لمشروعات الإسكان والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.

وأضاف أن اعتماد هذا المخطط يعكس التوجه الجاد نحو وضع حلول عملية للتحديات العمرانية والبيئية، مؤكدًا أنه تم رفع المخطط الاستراتيجي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزائريها.

واختتم محافظ البحر الأحمر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المخطط الاستراتيجي لمدينتي الغردقة وحلايب يعد خطوة محورية على طريق التطوير والبناء، ويجسد الرؤية الطموحة لجعل المحافظة نموذجًا للتنمية العمرانية والسياحية في مصر.

اخبار الغردقة اخبار البحر الأحمر الغردقة البحر الأحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

المدارس

ظهر في المدارس.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

سعر الذهب

زيادة جديدة في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء 30-9-2025

متهمة

راجل و3 ستات .. تفاصيل صادمة في تحريات ممارسة الرذيلة بالإسكندرية

فيروس

فيروس HFMD.. تصريح عاجل من وزارة الصحة عن الأعراض والوقاية

حسام عاشور وطليقته

رد فعل صادم من حسام عاشور بعد انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

عودة المياه

عودة المياه تدريجياً لمنطقة عرب المدابغ

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 30-9-2025

رشا عبد العال

الضرائب: تطبيق منظومة ميكنة إجراءات العمل الجديدة SAP في هذه المناطق..غدا

بالصور

فستان جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فوائد سحرية لاستخدام البقدونس والكرفس.. صيدلية طبيعية في مطبخك

فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس
فوائد الكرفس والبقدونس

بدائل صحية للانشون.. طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة
طريقة عمل صدور الفراخ الباردة المدخنة لسندوتشات المدرسة

جرّاح يستخرج «صرصور» من أذن شاب في القليوبية.. وتحذيرات طبية من خطورة الحشرات

استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب
استخراج صرصور من أذن شاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد