أخبار البحر الأحمر: خريطة تنمية جديدة.. والمحافظ يعتمد المخطط الاستراتيجي للغردقة وحلايب

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المخطط الاستراتيجي لمدينتي الغردقة وحلايب، في خطوة مهمة تعكس حرص المحافظة على دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير البنية العمرانية بما يتواكب مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ أن هذا المخطط يمثل خارطة طريق واضحة للتنمية المستقبلية، حيث يهدف إلى استيعاب التوسعات السكانية والعمرانية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتمتع بها مدينتا الغردقة وحلايب، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة لفرص العمل.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن إعداد المخطط الاستراتيجي تم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بعد إجراء الدراسات الميدانية والبحثية اللازمة، ومراعاة البعد البيئي والطبيعة الجغرافية المتميزة لكل من المدينتين، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تراعي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل.

وأشار المحافظ إلى أن المخطط يتضمن تطوير شبكة الطرق ، وتوسيع الرقعة العمرانية ، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء، فضلًا عن وضع تصورات متكاملة لمشروعات الإسكان والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.

وأضاف أن اعتماد هذا المخطط يعكس التوجه الجاد نحو وضع حلول عملية للتحديات العمرانية والبيئية، مؤكدًا أنه تم رفع المخطط الاستراتيجي للهيئة العامة للتخطيط العمراني لاتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لأهالي المحافظة وزائريها.

واختتم محافظ البحر الأحمر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المخطط الاستراتيجي لمدينتي الغردقة وحلايب يعد خطوة محورية على طريق التطوير والبناء، ويجسد الرؤية الطموحة لجعل المحافظة نموذجًا للتنمية العمرانية والسياحية في مصر.