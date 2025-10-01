سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. وهذا موعد انخفاضها

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تفاجأ المواطنون بارتفاع أسعار البيض بالأسواق ليرتفع سعر الكرتونة الواحدة حوالى 30 جنيهًا دفعة واحدة، فبعد أن كانت أسعارها 130 جنيهًا وصل سعرها إلى 160 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم



وارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 165 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيها.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض الى 135 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 160 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

ارتفاع أسعار البيض



من جانبه أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض ارتفعت بالأسواق ، حيث وصل سعر الكرتونة الواحدة بالمزرعة إلى 133 جنيهًا لتباع بسعر 155 جنيهًا بالأسواق ، بعدما كانت سعر الكرتونة بالمزرعة بـ 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.



وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" ، أن أسباب زيادة سعر كرتونة البيض يرجع إلي سوق العرض والطلب، ففى تلك الفترة نرى إقبالا كبيرا على شراء البيض بالتزامن مع دخول الدراسة.





موعد انخفاض أسعار البيض



وطمأن " رئيس اتحاد منتجي الدواجن " المواطنين بأنه خلال الأيام المقبلة سيشهد سعر كرتونة البيض انخفاضا بعد دخول إنتاج الدورات الجديدة لتعود الأسعار لطبيعتها ويصل سعر الكرتونة إلي 120 جنيهًا مرة أخرى.

وتابع قائلا: "البيض سلعة غير قابلة للتخزين بالتالى لايمكن احتكارها للتحكم فى الأسعار فسواء البيض أو الدواجن فهي سلعة يومية وتخضع لقانون العرض

والطلب ".وبسؤاله عن الأعلاف قال إن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوطا في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.



كما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، إن أسعار البيض ما زالت تشهد ارتفاعًا مؤقتًا بسبب زيادة الطلب بالتزامن مع دخول العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن السعر الحالي للكرتونة يبلغ 160 جنيهًا، لكنه من المتوقع أن ينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 130 - 135 جنيهًا مع تراجع الطلب وعودة السوق إلى وضعه الطبيعي.



وخلال حديثه شدد السيد على أهمية تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول وبيع الدواجن الحية، مؤكدًا أن تفعيل هذا القانون سيؤدي إلى تقليل حلقات التداول، وضبط الأسعار عبر البورصة السلعية، وتحسين جودة المعروض، وحماية الصحة العامة.

وأوضح أن الاتجاه نحو الدواجن المبردة والمجمدة سيدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويتيح للمستهلك الحصول على منتج آمن وسعر عادل، داعيًا الجهات المعنية إلى تسريع خطوات تنفيذ القانون وتكثيف الرقابة على الأسواق.

