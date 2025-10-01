نائب التجمع: أي إجراءات تصب في مصلحة المواطن ستحظى بدعمنا الكامل

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب وممثل حزب التجمع، أن الحزب يقف إلى جانب الدولة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات العالمية والإقليمية.

وأوضح المغاوري، في تصريح لـ صدى البلد، أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد آليات متطورة تتيح العمل بكفاءة في بيئة سريعة التغير، بحيث يصبح الاقتصاد قادرًا على امتصاص الصدمات وتقليل المخاطر المحتملة، الأمر الذي يسهم في تقوية مناعة الدولة الاقتصادية والحفاظ على استقرارها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي إجراءات حكومية تصب في مصلحة المواطن المصري وتحسن من مستوى معيشته ستحظى بدعم كامل من حزب التجمع، لافتًا إلى أن المواطن يظل المحور الرئيسي لأي خطة إصلاح اقتصادي.

وأضاف: “آن الأوان أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع، سواء من خلال استقرار الأسعار أو تطوير مستوى الخدمات المقدمة له”.

وأكد أن الحزب سيواصل العمل مع مؤسسات الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي ومساندة الجهود الحكومية لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات.