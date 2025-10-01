باباك أماميان: البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا للمنطقة والعالم

قال باباك أماميان عضو حزب المحافظين البريطاني والكاتب والباحث السياسي، إنّ البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة وللعالم، مشيرًا إلى أن آخر ما يحتاجه المجتمع الدولي هو نظام يسعى لامتلاك أسلحة نووية ويزوّد بها ميليشيات مثل الحوثي في المنطقة.

وأضاف في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2017 جاء نتيجة عدم رضاه عن أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتباره أنها غير كفؤة لتفتيش المنشآت النووية الإيرانية.

وتابع، أنّ العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران تُعد إعلانًا غير مباشر للحرب، في سياق ما وصفه بالحرب الباردة، مؤكدًا أن الهدف من هذه العقوبات هو إضعاف الطرف الإيراني وتحذيره من أن الخطوة المقبلة قد تكون حربًا شاملة.

وتابع، أن سياسة الرئيس ترامب تقوم على انهيار الأنظمة وليس تغييرها، وأن استراتيجيات الحرب الأمريكية الحديثة تميل للحروب القصيرة والقابلة للاحتواء، على غرار حرب الاثني عشر يومًا، مع تقليل حجم الجيش الأمريكي وزيادة جاهزيته القتالية.

وأشار أماميان إلى أن النظام الإيراني ليس نظامًا عاديًا، بل يعتنق نهج التدمير الذاتي، ويهدف إلى إقامة إمبراطورية شيعية رغم أن شعوب المنطقة الشيعية تعد من أفقر شعوب الشرق الأوسط.

وأكد أن هذا النظام لا يتبنى استراتيجيات طويلة المدى، وأن خطواته منذ 47 عامًا كانت تؤدي إلى الدمار، سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي.

