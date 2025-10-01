الأمم المتحدة تدعو إلى رفع الحصار عن الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور

دعت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان "دنيس براون"، إلى رفع الحصار عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ووضع حد للهجمات العشوائية وإصدار أوامر واضحة لمنع الهجمات ذات الدوافع القبلية.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت دنيس براون على ضرورة حماية المدنيين، وضمان ممر آمن للراغبين في مغادرة المدينة، كما شددت على ضرورة أن تظل مسارات الخروج مفتوحة وآمنة ويمكن الوصول إليها – كما يتطلب المدنيون الذين يظلون في المدينة أيضا الحماية، إلى جانب الوصول إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية الأخرى.



وأشارت براون إلى عمليات قتل غير قانونية، وعمليات اختطاف، واحتجاز تعسفي إلى جانب هجمات عشوائية على الأسواق والمستشفيات ودور العبادة.



وقالت: يصف المدنيون في الفاشر خيارات مستحيلة أمامهم، حيث يظلون محاصرين في المدينة أو يحاولون الفرار، ليواجهوا العنف والمضايقات والنهب على طول الطرق غير الآمنة" . مشددة أيضا على ضرورة حماية المستجيبين المحليين وعمال الإغاثة الآخرين، الذين يخاطرون بحياتهم يوميا لتقديم المساعدة.



بدوره، أعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصَرة، ومخيم أبو شوك المجاور، مشيراً إلى وفاة عشرات الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى العديد من كبار السن، بسبب الجوع والمرض خلال الأربعين يوما الماضية.



وذكر مكتب "أوتشا" أن نقص التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل تسببا في الإغلاق القسري للمطابخ المجتمعية، الأمر الذي حال دون حصول آلاف الأشخاص على وجبات يومية.

