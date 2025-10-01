قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: روح وطنية خالصة سادت العمل البرلماني وشرّفت تاريخ مصر التشريعي
استبعاد معلمة ضربت طالبًا بالعكاز بمدرسة في شبرا وإحالتها للتحقيق
مدبولي: ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز دولة القانون.. ونعمل على تحقيق توازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق
بعد انتشاره في المدارس.. كل ما تريد معرفته حول فيروس اليد والفم والقدم
حكم البيع الإلكتروني في وقت الجمعة
الراجل مات.. القبض على شخص دهس قائد دراجة نارية بسيارته بالقطامية
عمال ميناء في إيطاليا يجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة دون تفريغ
بسبب قضية نفقة وطلب الطلاق.. القصة الكاملة لزوج يصيب زوجته بـ30 غرزة في المحلة
رئيس الوزراء يشيد بتعاون النواب والحكومة لإصدار منظومة عدالة متوازنة وحديثة
أرتكبوا 26 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية
القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل ناد صحي بمدينة نصر
مدبولي: ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية تجسد الحرص على ترسيخ دعائم الحقوق والحريات
محافظات

شركة مياه مطروح وتربية التعليم توقعان بروتوكولًا لتوعية الطلاب بترشيد استهلاك المياه

ايمن محمود

 وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بروتوكول تعاون استراتيجي ليعكس رؤية متكاملة تضع الاستثمار في الإنسان في صلب أولوياتها، من خلال إطلاق حملات توعوية موسعة تستهدف طلاب مدارس المحافظة على جميع المراحل التعليمية.
ويمثل هذا التعاون امتداداً للخط الاستراتيجية للشركة، التي تتبنى هذه الرؤية التوعوية منذ انطلاقها في عام 2008. فمنذ ما يزيد على عقد ونصف من الزمان، ظلت الشركة تواصل مسيرتها في بناء وعي أجيال متعاقبة تدرك قيمة المياه وأهمية ترشيد استهلاكها.
وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن هذا البروتوكول يأتي تتويجاً لجهود متواصلة في بناء وعي الطلاب، حيث شاركت الشركة على مدى السنوات الماضية في إعداد دفعات من الطلاب يدركون جيداً معنى ترشيد استهلاك المياه، وهي مستمرة في هذا النهج بكل عزيمة وإصرار.
واضاف ان  البروتوكول يهدف إلى تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة التوعوية داخل جميع مدارس المحافظة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترشيد استهلاك المياه من خلال تعليم الطلاب السلوكيات الصحيحة والفعالة لاستخدام المياه في الحياة اليومية، والحفاظ على البنية التحتية من خلال تسليط الضوء على الأهمية الحيوية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتعزيز الوعي البيئي من خلال غرس مفاهيم التنمية المستدامة.
واوضح انه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ستعتمد الحملات على مجموعة متنوعة من الآليات التفاعلية الجذابة، تشمل عقد ندوات توعوية داخل المدارس يقدمها متخصصون من شركة المياه، بالإضافة الي عمل رحلات لزيارة محطات تحلية مياه البحر وتنظيم أنشطة تفاعلية كالمسابقات وورش العمل والعروض المسرحية الهادفة، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية وهدايا تحمل رسائل إرشادية.

واشار ان النشاط  لن يقتصر  على حملة موسمية، بل سيكون هناك برنامج توعوي مستمر على مدار العام الدراسي.
ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تطوير الشخصية المصرية وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية. وتمثل الشراكة مع قطاع التعليم الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث أن المدرسة هي البيئة الأمثل لغرس القيم وبناء الاتجاهات الإيجابية.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن تأثير هذا التعاون يتجاوز جدران الفصول الدراسية ليصل إلى صميم عملية التنمية المستدامة في المحافظة.

 فترشيد الاستهلاك يعني الحفاظ على الثروة المائية وضمان استدامتها، كما أن الحفاظ على شبكات الصرف الصحي يحمي البيئة من التلوث، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة لكل مواطن في مطروح.

