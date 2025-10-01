تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 9 آلاف طن بضائع و584 شاحنة و92 سيارة.



وأوضح المركز - في بيان - أن حركة الواردات شملت (3000) طن بضائع و(368) شاحنة و(70) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(216) شاحنة و(22) سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين ALcudia Express، والحرية 2، بينما غادرت السفينة POSEIDON EXPRESS، وشهد ميناء نويبع تداول (3800) طن بضائع و(310) شاحنات من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، آور، وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1295 راكبا بموانيها.

