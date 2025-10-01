أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، تحرير بلدة فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتقدم الجيش على محاور عدة من منطقة العلمية العسكرية الروسية الخاصة.



وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن وحدات مجموعة قوات الشرق توغلت في عمق دفاعات الجيش الأوكرتني ، وحررت بلدة فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور ما يصل إلى 315 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة و 11 سيارة.



وتابعت أن وحدات من قوات "الشمال" دحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا وإيسكريكوفشينا وكوندراتوفكا وميزينوفكا ونوفايا سيش في مقاطعة سومي، وعلى محور خاركوف هزمت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بولوغوفكا وفولشانسك وغريغوروفكا، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 جنديا وثلاث مركبات ومدفع 152 ملم "دي 20"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميدانية.



وأوضحت الوزارة أن وحدات من مجموعة قوات "الغرب" عززن مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغوسلافكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وألكساندروفكا ونوفوسيلوفكا ويامبول وياتسكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن خسائر الجانب الأوكراني بلغت أكثر من 220 عسكريا وثلاث مركبات قتالية مدرعة و 12 مركبة، إضافة إلى تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ورادار للكشف عن الأهداف الجوية ورادار حرب مضاد للبطارية من صنع أمريكي/تي بي كيو-50، إضافة إلى ستة مستودعات للذخيرة.



وأشارت إلى أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت وضعها التكتيكي وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق ألكسندرو كالينوفو وإيفانوبولي وكونستانتينوفكا وبازينو وبليشيفكا وسيفيرسك وتشيركاسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائرالعدو ما يصل إلى 305 أفراد عسكريين وأربع مركبات قتالية مدرعة و 10 سيارات ومدفع عيار 152 ملم، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والوقود.



وأكدت الدفاع الروسية أن مجموعة قوات "المركز" سيطرت على مواقع هامة، حيث هزمت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق أنوفكا وبيليتسكوي وغريشينو وزولوتوي كولوديز وكراسنوارميسك وكراسني ليمان وبتروفكا ورودينسكوي وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 480 جنديا ودبابة وعربة قتال مدرعة من "قوزاق" وثلاث شاحنات صغيرة.