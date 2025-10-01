قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: حركة حماس مش هتحكم غزة تاني
أحمد موسى: ملف السد الإثيوبي يدار بمنتهى الجدية
عقوبات صارمة على المتلاعبين بالإقرارات الضريبية بغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه
وزير الإعلام الفلسطيني السابق: خطة ترامب فرصة لوقف شلال الدم في غزة
قاطرة لجذب السائحين.. الحكومة: نزلة السمان ستكون جزءا من تجربة الزائر للأهرامات
مسؤول فلسطيني سابق: أنصح حماس بالموافقة على المبادرة مع إبداء التحفظات
حماس: لا علاقة لنا بأي أشخاص تم اعتقالهم اليوم في ألمانيا
مصطفى بكري: مجلس النواب حريص على إنجاز قانون الإجراءات الجنائية
أحمد موسى: مصر أنشأت 7 مخابز ومخيمات كبرى لإغاثة الفلسطينيين في غزة
لو عرف الشباب.. عرض توفيق الحكيم يفتتح فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية
قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن
أحمد موسى: مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من حصتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البرتغال: البرلمان يشدد قانون الهجرة بدعم من اليمين المتطرف

البرتغال: البرلمان يشدد قانون الهجرة بدعم من اليمين المتطرف
البرتغال: البرلمان يشدد قانون الهجرة بدعم من اليمين المتطرف

وافق النواب البرتغاليون على قانون ينظم استقبال الأجانب وطردهم، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية نسخة أولية من مشروع القانون.


وذكرت وكالة "يورونيوز" الأوروبية الإخبارية أن البرلمان أقر النظام القانوني الجديد لدخول الأجانب إلى الأراضي البرتغالية وإقامتهم فيها وخروجهم منها وطردهم منها، بدعم من الحزب الديمقراطي الاشتراكي (يمين الوسط)، وحزب تشيجا (يمين الوسط)، وحزب المبادرة الليبرالية (يمين)، وحزب الشعب ( محافظ)، وحزب "معًا من أجل الشعب" (وسط).


وعارضت القوى اليسارية (الحزب الاشتراكي، وحزب الحرية، والحزب الشيوعي، والكتلة اليسارية، وحزب العمل الوطني المناصر لحقوق الحيوان) الاقتراح
ورفضت جميع التعديلات التي اقترحها الحزب الاشتراكي على قانون الأجانب، حيث صوتت ضدها الأحزاب الداعمة للحكومة - الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الاشتراكي إلى جانب حزبي تشيجا والمبادرة الليبرالية غير أن اليمين المتطرف أشاد بالإجراءات ووصفها بأنها "كافية".


وأعلن عن تصويت الكتل البرلمانية المختلفة بعد أن توصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمبادرة الليبرالية إلى اتفاق بعد ثلاثة أيام من المفاوضات.


وخلال مناقشة الاقتراح، أشاد وزير شؤون الرئاسة، أنطونيو ليتاو أمارو، بـ"الموقف البناء" الذي اتخذته "أكبر ثلاثة أحزاب معارضة" - تشيجا والمبادرة الليبرالية على الرغم من "اختلافاتها".


وقالت كريستينا رودريجيز ممثلة الحزب: "نشيد بالحكومة لنجاحها في تعزيز بعض القواعد التي وضعت في البداية، ولإدراكها وجود تجاوزات في منح المزايا الاجتماعية التي يجب مكافحتها".


ومن جانبه، دعا الاشتراكي بيدرو ديلجادو ألفيس الحكومة بقيادة لويس مونتينيجرو إلى "تجنب الإغراءات الشعبوية" واتباع "مسار بناء في البحث عن حلول".
ويأتي هذا التصويت بعد أن رفضت المحكمة الدستورية البرتغالية النسخة الأولى من مشروع القانون في أغسطس الماضي.


وأعلن عدم دستورية 5 من القواعد المنصوص عليها في النص - والمتعلقة بتقييد لم شمل الأسرة والقيود المفروضة على اللجوء إلى القضاء - ما يؤكد شكوك الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي دعا إلى مراجعة الوثيقة.


ووافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بزعامة رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو، على أكثر من 12 تعديلا على النص، بدعم ساحق من الأحزاب اليمينية الممثلة في مجلس النواب.


بموجب هذا الإصلاح، لن يطبق لم شمل الأسرة الآن إلا على المهاجرين الذين يكملون عامين على الأقل من الإقامة القانونية في البرتغال، وستخصص تأشيرات البحث عن عمل للمهنيين ذوي المؤهلات العالية.


ويشدد النص أيضا شروط الإقامة لمواطني الدول الناطقة بالبرتغالية، مثل البرازيل، الذين لن يتمكنوا من تسوية أوضاعهم بعد دخولهم البرتغال بتأشيرة سياحية.


وأشار مارسيلو ريبيلو دي سوزا في الأسابيع الأخيرة إلى أنه من المرجح أن يوقع على النسخة الجديدة من القانون، معربا عن أمله في أن تتوافق مع أحكام الدستور.

