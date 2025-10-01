تموين البحيرة: ضبط 100 شيكارة أسمدة مجهولة المصدر ومخزن غير مرخض لتجميع أسطوانات الغاز

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخازن لمواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هدية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة بمركز إيتاي البارود، أسفرت عن ضبط:

مخزن لتجميع أسطوانات الغاز التجارية غير مرخص بداخله 15 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كجم مملوءة بالغاز و 100 شيكارة أسمدة زراعية مجهولة المصدر داخل أحد مخازن بيع الأسمدة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية للتصدي بحسم لكافة المخالفات وردع المتلاعبين حفاظاً على صحة المواطنين.