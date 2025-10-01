إصابة 11 عاملا في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب 11 عاملا زراعيا، بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انقلاب تروسيكل بمياه ترعة بنطاق مركز أبو المطامير، خلال توجههم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل مخصص لنقل العمالة الزراعية بمياه ترعة على خط المركب طريق الشيخ قاسم بنطاق ذات المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتمكنت القوات من انتشال التروسيكل من المجرى المائي.



وتبين من الانتقال والفحص إصابة 11 من مستقليه جميعهم عمال زراعيين كانوا في طريقهم للعمل بإحدى المزارع غرب الطريق الصحراوي بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: عبد المنعم عمرو عوض، 15 عاما، محمد حامد سليمان، 15 عاما، ملك عرفات إبراهيم، 16 عاما، مصطفى شعبان محمد، 18 عاما، عبد الرحيم رمضان عباس، 20 عاما، إسراء رمضان عباس، 22 عاما، مريم عطية حسين، 27 عاما، منصور عبد المالك حمودة، 44 عاما، أحمد مفتاح مبروك، 17 عاما، مصطفى محمد عبد المجيد، 18 عاما، محمود سعد محمد، 17 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.