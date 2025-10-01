اليماني: قاعدة الناشئين في الأندية مضروبة بسبب المجاملات والواسطة

تحدث محمد اليماني نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن نتائج منتخب الشباب في بطولة كأس العالم للشباب التي تقام في الوقت الحالي بتشيلي.

وقال اليماني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نتائج منتخب الشباب في كأس العالم محزنة وأداء الفريق محزن، وهذا يعود بسبب المجاملات والوسايط في قطاعات الناشئين.

وأضاف اليماني: لا يوجد أساس قوي في قطاعات الناشئين بسبب المجاملات عكس الماضي كان هناك قطاع ناشئين على أعلى مستوى وأخرج مواهب كبيرة للكرة المصرية، والناشئين في الوقت الحالي مش متأسسين صح ولا يوجد لديهم أي موهبة.

وتابع: هناك مدربين في الدوري المصري لا تفقه شيئا عن كرة القدم، وهناك مدربين لم يلعبوا كرة القدم وماسكين فرق وهذا بسبب المجاملات.

وتختتم اليماني تصريحاته قائلا: منتخب 2011 سيحدث طفرة في مفهوم قطاعات الناشئين في الفترة المقبلة، وتعاقدنا مع خبراء أجانب لتطوير الناشئين بمساعدة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.