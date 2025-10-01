شوط أول | تعادل سلبي بين بيراميدز والجيش الرواندي في دوري الأبطال

أنتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بيراميدز والجيش الرواندي في المباراة المقامة حاليا على ملعب الجيش الرواندي ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فشل الفريقان في الوصول لمرمى الأخر وسط محاولات من بيراميدز لاختراق دفاعات الجيش الرواندي الذي لعب على الهجمة المرتدة دون أي محاولات خطيرة.

تشكيل بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.