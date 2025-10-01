انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات بالشرقية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات بجميع مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وصرح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بأن الهدف من البرنامج القومي تنمية المهارات اللغوية لدى القيادات الشبابية، حيث يشمل البرنامج التدريب على اللغات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وهي " الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، التركية، والصينية" وذلك استنادًا إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الوزارة مع الشباب خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن البرنامج ينفذ، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والجامعات المصرية على مستوى الجمهورية.. لافتاً إلى أن شروط الالتحاق بالبرنامج جاءت كالتالي: "الفئة العمرية من 18 حتى 45 عامًا والحصول على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط أو متوسط وأن يكون المشارك من أبناء المحافظة التي يتم فيها التنفيذ وفقًا لبطاقة الرقم القومي وإجادة استخدام الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الحديثة وتتحمل وزارة الشباب والرياضة 50% من رسوم كل مستوى تدريبي، بينما يتحمل المشارك الـ 50% المتبقية بالإضافة إلى رسوم اختبار تحديد المستوى.

وأوضح أنه في حال عدم اجتياز المستوى، يتحمل المشارك تكلفة إعادة التدريب وأن يختار المشارك لغة واحدة من اللغات السبع المُعلن عنها، وفي حال عدم توفر التدريب على اللغة المختارة بمحافظته، يتم ترشيحه للحصول على تدريب في اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أنه يتم اختيار المشاركين بناءً على أسبقية التسجيل واختيار اللغة، ومدى انطباق الشروط .و يُمنح المشارك شهادة باجتياز كل مستوى تدريبي في اللغة التي تم التدريب عليها..على أن يتم تُخصص نسبة 10% من فرص المشاركة لأبناء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم التواصل مع المقبولين لاحقًا لإبلاغهم بمواعيد وأماكن سداد الرسوم وتنفيذ البرنامج، وذلك من خلال مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

