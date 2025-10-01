قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات بالشرقية ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

   انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات بجميع مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وصرح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية بأن الهدف من البرنامج القومي تنمية المهارات اللغوية لدى القيادات الشبابية، حيث يشمل البرنامج التدريب على اللغات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وهي " الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، التركية، والصينية" وذلك استنادًا إلى نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها الوزارة مع الشباب خلال السنوات الماضية. 
وأضاف أن البرنامج ينفذ، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والجامعات المصرية على مستوى الجمهورية.. لافتاً إلى أن شروط الالتحاق بالبرنامج جاءت كالتالي: "الفئة العمرية من 18 حتى 45 عامًا والحصول على مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط أو متوسط وأن يكون المشارك من أبناء المحافظة التي يتم فيها التنفيذ وفقًا لبطاقة الرقم القومي وإجادة استخدام الحاسب الآلي ووسائل الاتصال الحديثة وتتحمل وزارة الشباب والرياضة 50% من رسوم كل مستوى تدريبي، بينما يتحمل المشارك الـ 50% المتبقية بالإضافة إلى رسوم اختبار تحديد المستوى. 
وأوضح أنه في حال عدم اجتياز المستوى، يتحمل المشارك تكلفة إعادة التدريب وأن يختار المشارك لغة واحدة من اللغات السبع المُعلن عنها، وفي حال عدم توفر التدريب على اللغة المختارة بمحافظته، يتم ترشيحه للحصول على تدريب في اللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أنه يتم اختيار المشاركين بناءً على أسبقية التسجيل واختيار اللغة، ومدى انطباق الشروط .و يُمنح المشارك شهادة باجتياز كل مستوى تدريبي في اللغة التي تم التدريب عليها..على أن يتم تُخصص نسبة 10% من فرص المشاركة لأبناء شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة.
وأكد وكيل الوزارة أنه سيتم التواصل مع المقبولين لاحقًا لإبلاغهم بمواعيد وأماكن سداد الرسوم وتنفيذ البرنامج، وذلك من خلال مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.
 

البرنامج القومي الشباب الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

يخالف القرآن.. خالد الجندي يحذر من مقولة "اعمل الخير وارمه البحر"

موضوع خطبة الجمعة غدا

شرف الدفاع عن الأوطان.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

يوم القهوة العالمي

يوم القهوة العالمي .. لهذا السبب حرمها الفقهاء لمدة 400 سنة

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد