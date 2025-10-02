قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح: الوقت الحالي هو الأنسب لتكاتف الجميع لدعم الزمالك قبل مواجهة المحلة
وزير خارجية أيرلندا: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود «مقلق» ويجب احترام القانون الدولي
بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
ليس لدينا أزمة.. والد خوان ألفينا يرد على تصرف حسين الشحات
باريس سان جيرمان يحسم قمة الأبطال أمام برشلونة بانتصار مثير
الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو
الكيميا مركبتش.. شوبير يوجه رسالة لـ حسام غالي بعد غيابه عن قائمة الخطيب
شوفوا البراءة.. والدة طفلة خطوبة في المدرسة تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو
النائب محمد أبو العينين: تحديات كبيرة لتحقيق التنمية في أفريقيا.. ويجب إنشاء منطقة صناعية خاصة بالقارة
مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل حوالي 2 مليون مريض مصري سنويًا في مختلف التخصصات|فيديو
زوجته مانعاه عن أهله.. شقيقة المطرب مسلم: ماشوفتش أخويا من سنة
إيران وتركيا تتفقان على إنشاء معبر حدودي جديد لتعزيزالتجارة بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. تواضع لتزدهر

برج الأسد
برج الأسد
أسماء عبد الحفيظ

برج الأسد حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر، مواليد برج الأسد هم من الحادي والعشرين من يوليو إلى الحادي والعشرين من أغسطس.

يُعتبر الأسد من الأبراج النارية القوية ويمتاز بكونه قائد بالفطرة محب للظهور ولديه رغبة في أن يكون محط الأنظار.

يحب مواليد برج الأسد، التمكين والتأثير، وفي العادة يكون قوي الشخصية، كريمًا ومقدامًا، يميل الأسد إلى تولّي زمام الأمور ويركز على المكانة الاجتماعية والتميز.

برج الأسد وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر 

في هذا اليوم تشعر بطاقة عالية تدفعك للعمل باندفاع وقد تشعر كما لو أن الفرصة أمامك لتثبت مكانتك وتشعّ براعتك، ربما تكون الأكثر ظهورًا بين زملائك أو في وسط محيطك وستجد أن الآخرين يلتفتون إليك ويولونك اهتمامًا، لكن في الوقت نفسه يجب أن تُوازن بين حماسك وبين ضبط النفس حتى لا تُفسد انطباعك القوي بعصبية أو غطرسة، عليك أن تستفيد من هذا الزخم لتُظهر ما لديك من قدرات بشكل متزن وسلس

صفات برج الأسد

مواليد الأسد أشخاص واثقون بأنفسهم يجذبون الانتباه بسهولة لديهم طموح كبير وجرأة على الإنجاز، هم كرماء جدًا ويحبون إسعاد من حولهم، لكن قد يعانون من التكبر أو الرغبة المسيطرة في أن يكونوا محور الأحداث، وفي بعض الأوقات قد يغضبون إذا شعروا بأنهم مُهمشون أو غير مقدَّرين، كما يمتازون بقلوب كبيرة وروح محبة للخير والوفاء.

مشاهير برج الأسد

من مشاهير هذا البرج نذكر الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز التي تجمع بين التألق والقوة، الفنان أحمد السقا، وكذلك المغني برونو مارس الذي يتميز بالمرح والإبداع، كما يُنسب البرج إلى الرئيس باراك أوباما الذي أظهر في حياته قدرة على القيادة والتأثير,.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتتقدم بمبادرة أو مشروع جديد أو لتلقي مهمة ذات وزن كبير قد ترفع من مكانتك، قد تتلقى فرصًا للتوسع أو عرض شراكة مثيرة لكن قبل أن توافق راجع التفاصيل بعناية.

قد تحتاج أن تتحاور مع زملائك لتعبيد الطريق أمام أفكارك، وحاول أن تبرز بعيدًا عن الضجة الساخطة وركز على إنجازك العملي.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العواطف اليوم تكون مشتعلة وقد تشعر بالرغبة في الاهتمام والإطراء، إن كنت في علاقة قد تقدّم لفتات تُظهر مدى حبك واهتمامك، وإن كنت وحيدًا فالموارِد الاجتماعية ستكون غنية وقد تلتقي بشخص يجذبك بقوة، وعليك أن تُسيطر على غرورك قليلًا حتى لا تبدو متطلبًا كثيرًا.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقتك الجسدية قوية اليوم لكن لا تُكثر من المجهود الشاق بلا استراحة، قد تشعر بعطش زائد أو رغبة في الحركات السريعة لذا احرص على الاهتمام بالتغذية السليمة والترطيب، كما أن ممارسة بعض التمارين المحببة لك أو الخروج في نزهة خفيفة قد يُجدد نشاطك.

برج الأسد وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يشير إلى أن الفترة القادمة قد تحمل لك نقلة كبيرة في مركزك الاجتماعي أو في مجال عملك، قد تُفتح أمامك أبواب تعاون دولي أو فرص سفر، لكن النجاح يعتمد على التوازن بين الطموح والروية، كن مرنًا في التعامل مع المتغيرات ولا تتعجل النتائج فالمسيرة تحتاج إلى صبر.

برج الأسد وحظك اليوم حظك اليوم برج الأسد حظك اليوم الخميس برج الأسد حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

أرشيفية

11 نفقوا.. القبض على المتهم بتسميم كلاب بشوارع حدائق الأهرام

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

ترشيحاتنا

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين

أنطونيو جوتيريش

جوتيريش: الفضاء السيبراني يجب أن "يخدم الصالح العام"

نواب "الدوما" و"البرلمان الأوروبي" يعقدون أول اجتماع لهم منذ 11 عاما عبر تقنية الفيديو

نواب "الدوما" و"البرلمان الأوروبي" يعقدون أول اجتماع لهم منذ 11 عاما عبر تقنية الفيديو

بالصور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. احم قلبك أولا

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر

برج العقرب حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. سامح لتتحرر

برج العقرب
برج العقرب
برج العقرب

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. اختر ذاتك أولا

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج الميزان حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد