قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يكشف مفاجأة في عقد جون إدوارد مع الزمالك .. فيديو
مجــ..ـزرة جديدة.. الاحتلال يحوّل ورشة نجارة إلى مقبرة في دير البلح ويقتــ..ــل 5 فلسطينيين
«الفقي»: خطة «ترامب» منحت إسرائيل مكاسب ونجاحًا للدبلوماسية المصرية.. ورفض حماس خسارة كبيرة|فيديو
بمشاركة صلاح «بديلاً».. ليفربول يسقط أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال
قطر: فوز مصر في انتخابات الإيكاو إنجاز للعالم العربي بأسره | صور
صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 تبدأ اليوم
أسهل طريقة لدفع مُخالفات المرور 2025 من الموبايل
منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور
دعاء النبي لصلاة قيام الليل.. اغتنم بركته وثوابه
سعيد الزغبي: خطة ترامب تمنح إسرائيل الأمن وتترك غزة ملفا إنسانيا بعيدا عن السياسة
بن جفير يرفض خطة ترامب ويصفها بـ"الخطيرة على أمن إسرائيل"
عقوبات صارمة على إرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة واختراق الخصوصية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. شارك الأضواء

برج الأسد
برج الأسد
أسماء عبد الحفيظ

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر، اليوم تشعر بطاقة قوية تدفعك نحو القيادة والمبادرة. لديك ثقة في نفسك باقية، وقد تجد فيك الناس من يستمع ويُعجب بأفكارك. لكن انتبه من الغرور أو الإفراط في التحكّم.

صفات برج الأسد

الأسد كريم، واثق، محب للظهور، ويمتلك حضورًا قويًّا. يرغب بأن يُحتفى به، وقد يكون محبطًا إن لم يُقدّر. لديه روح حماية لمن يحب، لكنه قد يفرض رأيه إذا لم يُراعِ الآخرين.

مشاهير برج الأسد

من مشاهير الأسد: مادونا، باربرا سترايسند، الخامس، وغيرهم ممن صاغوا قصص نجاحهم بحضورهم القوي وإبداعهم.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

أنت في مركز للتأثير اليوم. قد يُعرض عليك مشروع قيادي أو دور استشاري. استخدم حكمتك لتوجيه الآخرين بدلاً من فرض آرائك. كن مستعدًا لتحمّل المسؤولية.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

يبهر الشريك اليوم بوجودك القوي ومبادرتك الرومانسية. قد تترك أثرًا جميلًا بكلمة لطيفة أو لحظة مفاجئة. إذا كنت أعزبًا، قد تنجذب إلى شخص يعجب بشخصيتك ويقدّرها.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقتك عالية، لكن يمكن أن تتعرض للإرهاق إذا تجاوزت حدودك. مارس الرياضة باحترافية، واهتم بشرب الماء وتغذية صحية. لا تهمل النوم فأنت بحاجة لاستعادة طاقتك.

برج الأسد وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يرى أن أمامك فترة من التألق، يمكن أن تحقق فيها إنجازات كبيرة في العمل أو الشهرة. عاطفيًا، قد تمر بمرحلة رومانسية مميزة، قد تبدأ علاقة جديدة قوية أو تتجدد العلاقة القائمة. لكن تذكّر: التواضع يجذب، والتسلط يبعد.

برج الأسد حظك اليوم حظك اليوم الأربعاء برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر صفات برج الأسد مشاهير برج الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهور فيروس HFMD في مدرسة بالمريوطية وإغلاق فصل كامل حتى الأحد القادم

صورة أرشيفية

بعد ظهور حالات HFMD .. تعقيم فصل المصابين بمدرسة بالمريوطية لسلامة الطلاب

صورة أرشيفية

تعليم الجيزة : عدد المصابين بفيروس HFMD بمدرسة المريوطية 4 حالات فقط

وزير الصحة

بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس

أرشيفية

رفع مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بكهرباء القاهرة إلى 750 ألف جنيه

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط

وزير التربية والتعليم

بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق

ترشيحاتنا

الدكتور محمود صديق

محمود صديق: إدراج 21 عالما أزهريا بقائمة ستانفورد يبرز قوة مصر

طالبات الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر يجري حوارًا مباشرًا مع الطلاب والطالبات.. صور

القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف

متوفر للجميع.. أبو اليزيد سلامة: القارئ الإلكتروني للمصحف يتيح تعلم التلاوة الصحيحة

بالصور

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اختر بوضوح

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح
برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر أختر بوضوح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. ثق ثم أحب

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. عبّر عن مشاعرك

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر عبّر عن مشاعرك

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر.. اقترب أكثر

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر
برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

فيديو

أطول جسر في العالم)

الصين تختصر ساعتين لدقيقتين بافتتاح أطول جسر في العالم

أجسام غريبة في سماء بريطانيا

لغز في السماء.. صور جديدة ترصد أجساما طائرة مجهولة فوق بريطانيا

وجود شيرين في سويسرا

راحت لسبب تاني خالص.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاج شيرين في سويسرا

انفصال حسام عاشور)

سارة أحمد تعلن انفصالها عن حسام عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

المزيد