محافظ الجيزة يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة بالشرقية

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بدعوة من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أ.ح طارق الشاذلي محافظ السويس، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مهرجان الخيول العربية يعكس حرص الدولة على الحفاظ على التراث العربي الأصيل، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها محافظة الشرقية في مجال تربية الخيول العربية وجهودها المستمرة في الحفاظ على السلالات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل تلك المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية بصورة دورية، لما لها من دور بارز في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية إلى جانب أثرها الاقتصادي المتمثل في دعم تصدير الخيول للعديد من دول العالم.

وأوضح أن هذه الفعاليات تمثل منصة للتبادل الثقافي والاقتصادي، وتعزز من مكانة مصر على الخريطة العالمية في هذا المجال.

وحرص محافظ الجيزة على تقديم التهنئة للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ولأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي متمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار.

وشملت الفعاليات عددًا من الفقرات الفنية والشعبية وعروض الخيول، إلى جانب تكريم رموز المحافظة والمتميزين من الشباب والمواطنين في مختلف المجالات.

كما شارك محافظ الجيزة في افتتاح معرض "أيادي مصر الشرقية" للحرف والفنون بمدينة العاشر من رمضان والذي جاء بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وبرعاية وزارات التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، وبمشاركة جمعية مستثمري العاشر من رمضان والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتلقى محافظ الجيزة تكريمين من محافظ الشرقية، حيث أهداه درع المحافظة، بالإضافة إلى تكريم من جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وجاءت الفعاليات بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، ونائب سفير دولة الكويت في مصر، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمحافظين والقيادات العسكرية والشرطية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.