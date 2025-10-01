قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن تضامنها مع السودان والفلبين بسبب الفيضانات والزلازل
«متحدث الصحة»: لا يوجد ما يستدعي القلق من تلقي العلاج بمركز الصحة النفسية الحكومية
مصطفى عبده يكشف دور الخطيب في فوز الأهلي بمباراة القمة
بسمة وهبة: الشعب المصري لن يسمح لأحد بإثارة الفتنة أو التشكيك في الدولة
لدعم الفريق .. هشام نصر يمنح الزمالك قرضًا حسنًا بقيمة 20 مليون جنيه
الاختيار أمانة.. المستشار البنداري: انتخابات النواب تعقد على مرحلتين في 240 دائرة
لايفات للبيع.. بسمة وهبة تكشف مفاجأة عن هجوم الإخوان على سفارات مصر بالخارج
شريف عامر: إثيوبيا اتهمت مصر بالعمل على عدم الاستقرار في لإفريقيا وتهديد السلام الإقليمي
متحدث «الصحة» يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب مرض «اليد والقدم والفم»
بعد فيضانات السودان | عباس شراقي يكشف حقيقة فتح مفيض توشكي
جمال شعبان: سيجارة وقهوة على الريق يساوي أزمة قلبية
الأمن المائي.. أسامة كمال: لقاء وزير الخارجية بالبرهان أكد وحدة الموقف بين دولتي المصب|فيديو
محافظات

محافظ الجيزة يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة بالشرقية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته التاسعة والعشرين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بدعوة من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أ.ح طارق الشاذلي محافظ السويس، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مهرجان الخيول العربية يعكس حرص الدولة على الحفاظ على التراث العربي الأصيل، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها محافظة الشرقية في مجال تربية الخيول العربية وجهودها المستمرة في الحفاظ على السلالات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل تلك المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية بصورة دورية، لما لها من دور بارز في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية إلى جانب أثرها الاقتصادي المتمثل في دعم تصدير الخيول للعديد من دول العالم. 

وأوضح أن هذه الفعاليات تمثل منصة للتبادل الثقافي والاقتصادي، وتعزز من مكانة مصر على الخريطة العالمية في هذا المجال.

وحرص محافظ الجيزة على تقديم التهنئة للمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ولأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي متمنيًا لهم دوام التقدم والازدهار.

وشملت الفعاليات عددًا من الفقرات الفنية والشعبية وعروض الخيول، إلى جانب تكريم رموز المحافظة والمتميزين من الشباب والمواطنين في مختلف المجالات.

كما شارك محافظ الجيزة في افتتاح معرض "أيادي مصر الشرقية" للحرف والفنون بمدينة العاشر من رمضان والذي جاء بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وبرعاية وزارات التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، وبمشاركة جمعية مستثمري العاشر من رمضان والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتلقى محافظ الجيزة تكريمين من محافظ الشرقية، حيث أهداه درع المحافظة، بالإضافة إلى تكريم من جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وجاءت الفعاليات بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام محافظة الشرقية، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، ونائب سفير دولة الكويت في مصر، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إلى جانب عدد من نواب الوزراء والمحافظين والقيادات العسكرية والشرطية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

مهرجان الخيول اخبار الجيزة محافظة الجيزة

