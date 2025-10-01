أحمد ناصر: كل محاولات الجماعات المتآمرة لإضعاف الدولة ستفشل

قال أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكداً أن ملايين المصريين يقفون خلف قيادتهم الوطنية باعتبارها رمزاً للشرف والنزاهة والالتزام.

صدق القيادة في أوقات صعبة

وأضاف ناصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الشعب المصري اختبر صدق القيادة في أوقات صعبة، ورأى بعينيه حجم الإنجازات التي تحققت رغم التحديات والمؤامرات.

وأكد أنّ الرئيس السيسي لم يتخلّ يوماً عن أبناء بلده سواء في الداخل أو الخارج.

وأشار ناصر إلى أنّ ما يقوم به البعض من محاولات لتشويه صورة الرئيس أو الدولة لا يغيّر من الحقيقة، فالمصريون يعرفون جيداً قيمة قائدهم الوطني، وأنه يقود البلاد بصدق وإخلاص.

وختم ناصر بأنّ كل محاولات الجماعات المتآمرة لإضعاف الدولة ستفشل، لأن مصر تمتلك قيادة وطنية وجيشاً قوياً وشعباً صامداً، وهذا الثالوث كفيل بإفشال أي مخطط خارجي أو داخلي.