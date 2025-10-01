أحمد ناصر: الدولة المصرية لا تُهان ورموزها خط أحمر

قال أحمد ناصر نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، إنّ الاتحاد تحرك فور شعوره بوجود مؤامرات تستهدف الدولة المصرية ورئيسها، مشيراً إلى أنّ الشباب قرروا مواجهة هذه المخططات على الأرض بالصوت والصورة عبر بث مباشر لتفنيد الأكاذيب.

وأضاف ناصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الجماعة المحظورة وأعوانها لا يجيدون سوى الفبركة والتزييف، لذلك كان من الضروري مواجهة خطابهم المغرض بحقائق موثقة يراها العالم كله.

المساس بكرامة الدولة

وأشار إلى أنّه وقف بنفسه أمام عشرات العناصر التي حاولت الاقتراب من سور السفارة المصرية، متحدياً أي خائن أن يجرؤ على المساس بكرامة الدولة.

وشدد نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج على أنّ ما جرى كان رسالة واضحة للجميع بأنّ مصر ليست دولة سهلة المنال، وأنّ شبابها يقفون في الصفوف الأولى دفاعاً عنها في الداخل والخارج.

ولفت ناصر إلى أنّ مواجهة الأكاذيب لم تكن مجرد رد فعل عابر، وإنما تأكيد على أنّ مصر محمية بشعبها الواعي وقيادتها القوية، مؤكداً أنّ أي محاولة للنيل من الدولة ستواجه برد حاسم من أبنائها المخلصين.