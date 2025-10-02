تباشر الجهات المختصة التحقيق مع بلوجر ونجل عمه في اتهامهما بتقديم محتوى خادش للحياء ومنافٍ للآداب العامة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أن صانع محتوى صوّر مقاطع فيديو يظهر خلالها رفقة آخر وقدم محتوى خادشًا للحياء ومنافٍ للآداب العامة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على النشر مقيم بالشرابية بالقاهرة، ونجل عمه الظاهر برفقته بمقاطع الفيديو المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما للحساب المشار إليه بغرض زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.