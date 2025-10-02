مساعد كيروش يثير الجدل حول توليه مهمة تدريب الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تواصل برنامج ستاد المحور مع روجر دي سا مساعد المدرق البرتغالي كارلوس كيروش حول حقيقة توليه تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأثار روجر دي سا الجدل في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، حول مستقبل المدرب وهل بالفعل هناك أي مفاوضات من قبل الأهلي لتولي مهمة تدريب الفريق.

ورفض مساعد كيروش التعليق على الأمر سواء بالنفي أو التأكيد.

وقال دي سا بسؤاله عن هل بالفعل كيروش وافق على تدريب الأهلي بعد انتهاء ملحق تصفيات كأس العالم قائلًا: "لا أعرف.. لست على علم بذلك".