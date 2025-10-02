قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مدرس اعتدى على طالب في الهرم
حريق يشل حركة الطيران مؤقتاً في مطار شتوتجارت الألماني
أهم العبادات المستحبة قبل صلاة الفجر.. 6 أعمال داوم عليها
بن زايد والسوداني يؤكدان على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم فلسطين
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد
جيش الاحتلال: رصد إطلاق خمسة صواريخ من داخل القطاع باتجاه الأراضي المحتلة
فول الصويا وتيك توك بالصدارة .. ترامب يعلن لقاءً مرتقبًا مع نظيره الصيني لبحث ملفات ساخنة
وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر
سر القرض الحسن.. إعلامي يكشف تفاصيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات
البيت الأبيض: واشنطن تُجري حالياً «محادثات حساسة» بشأن خطة لقطاع غزة
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مساعد كيروش يثير الجدل حول توليه مهمة تدريب الأهلي

كيروش
كيروش
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تواصل برنامج ستاد المحور مع روجر دي سا مساعد المدرق البرتغالي كارلوس كيروش حول حقيقة توليه تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأثار روجر دي سا الجدل في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور، حول مستقبل المدرب وهل بالفعل هناك أي مفاوضات من قبل الأهلي لتولي مهمة تدريب الفريق.

ورفض مساعد كيروش التعليق على الأمر سواء بالنفي أو التأكيد.

وقال دي سا بسؤاله عن هل بالفعل كيروش وافق على تدريب الأهلي بعد انتهاء ملحق تصفيات كأس العالم قائلًا: "لا أعرف.. لست على علم بذلك".

كيروش الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

البابا تواضروس

إصحاحات متخصصة (3).. اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا في اجتماع الأربعاء بالقوصية

وزير الطيران المدني

مجلس المطارات الدولي: مصر حققت إنجازات نوعية في تطوير قطاع الطيران

القداس الإلهي

الخور أسقف بولس ساتي يترأس قداس اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

