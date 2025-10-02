قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتوا قاعدين ليه.. أشرف قاسم يهاجم مجلس الزمالك بسبب جون إدوارد
جيش الاحتلال: رصد إطلاق خمسة صواريخ من داخل القطاع باتجاه الأراضي المحتلة
فول الصويا وتيك توك بالصدارة .. ترامب يعلن لقاءً مرتقبًا مع نظيره الصيني لبحث ملفات ساخنة
وزير الطيران: استضافة مكتب الإيكاو شهادة ثقة دولية لمكانة مصر
سر القرض الحسن.. إعلامي يكشف تفاصيل صرف مستحقات لاعبي الزمالك خلال ساعات
البيت الأبيض: واشنطن تُجري حالياً «محادثات حساسة» بشأن خطة لقطاع غزة
عباس شراقي: السد العالي جاهز تمامًا لاستقبال أي كمية مياه
علي السيد: عدم تهجير الفلسطينيين أهم ما تتضمنه خطة ترامب للسلام في غزة
قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي
رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إصحاحات متخصصة (3).. اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا في اجتماع الأربعاء بالقوصية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني مساء، الأربعاء إلى إيبارشية القوصية ومير، وذلك في إطار زيارته الرعوية الحالية لمحافظة أسيوط التي بدأها أمس.

وكان قداسته قد غادر الدير المحرق بعد انتهاء زيارته له، متوجهًا إلى كاتدرائية السيدة العذراء والقديس يوسف البار بالقوصية، واحتشد أبناء الإيبارشية على جانبي الطريق من الدير المحرق وحتى القوصية للترحيب بقداسة البابا، بينما استقبل قداسته الآلاف من الشعب داخل الكاتدرائية، ودوى التصفيق وانطلقت الزغاريد داخلها عند دخول قداسته.

وصلى قداسة البابا صلوات رفع بخور عشية وشاركه ٢٠ من الآباء المطارنة والأساقفة، وعقب انتهاءها ألقى نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، كلمة عبر خلالها عن ترحيبه بزيارة قداسة البابا لافتًا لتميز قداسته بثلاث صفات تميزه، وهي التدقيق  الإبداع والضمير الصالح، مشيدًا بسعيه الدائم لنمو الكنيسة ورفع شأنها، ونوه إلى استضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمؤتمر مجلس الكنائس العالمي، وهو تقدير كبير للكنيسة.

وعبر قداسة البابا عن سعادته بزيارته للقوصية، لافتًا إلى أن إيبارشية القوصية ومير كانت أول إيبارشية زارها عقب تنصيبه وكان ذلك في فبراير ٢٠١٢، معربًا عن محبته وتقديره لنيافة الأنبا توماس.

أصحاحات متخصصة

واستكمل قداسة البابا سلسلة "أصحاحات متخصصة"، وتحدث اليوم عن الآية "اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا" من أصحاح المحبة وهو الأصحاح الثالث عشر من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، موضحًا أن الآية "اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا" هي وصية تحمل قوة تنفيذها، وهي شعار أو مبدأ ينبغي أن نعيش به كل يوم.  

وشرح قداسته أهمية الحياة بهذا المبدأ، كالتالي: 
١- المحبة هي الله، "اللهَ مَحَبَّةٌ" (١يو ٤: ٨)، والله لا يسقط أبدًا، والمحبة هي طبيعة الله نفسه، وهي جوهر الله.
٢- المحبة هي الفضيلة الوحيدة التي تمتد معنا في السماء، "أَمَّا الآنَ فَيَثْبُتُ: الإِيمَانُ وَالرَّجَاءُ وَالْمَحَبَّةُ، هذِهِ الثَّلاَثَةُ وَلكِنَّ أَعْظَمَهُنَّ الْمَحَبَّةُ" (١كو ١٣: ١٣).
٣- المحبة شعار يربطنا بالله، فهي صلة لا تنكسر ولا تختفي، وحاضرة دائمًا في العلاقة مع الله. 
٤- الأعمال بدون محبة لا قيمة لها، والديّان العادل سيسأل البشر عن مقدار المحبة الذي جمعوه في حياتهم، فالمحبة تبقى أبدية. 
٥- المحبة، لأنها هي الله، فهي قادرة أن تنتصر على كل شيء.

وأضاف قداسة البابا مشيرًا إلى جوانب قوة المحبة من خلال أمثلة في الكتاب المقدس، وهي: 
١- "المحبة لا تسقط مع الزمن" بل تزداد قوة، مثال:
- يوسف الصديق وإخوته، "أَنْتُمْ قَصَدْتُمْ لِي شَرًّا، أَمَّا اللهُ فَقَصَدَ بِهِ خَيْرًا" (تك ٥٠: ٢٠).
- السامري الصالح قدم المحبة لإنسان غريب، والنتيجة أن اسمه وسيرته مسجلة بالكتاب المقدس. 
- الشماس استفانوس الذي قدم المحبة أثناء رجمه، "«يَا رَبُّ، لاَ تُقِمْ لَهُمْ هذِهِ الْخَطِيَّةَ»" (أع ٧: ٦٠). 
- قايين لم يقدم محبة لأخيه هابيل، فكانت النتيجة أنه ظل تائهًا. 
- مردخاي الذي أنقذ الملك في الماضي، "وَلَمَّا دَخَلَ هَامَانُ قَالَ لَهُ الْمَلِكُ: «مَاذَا يُعْمَلُ لِرَجُل يُسَرُّ الْمَلِكُ بِأَنْ يُكْرِمَهُ؟»" (أس ٦: ٦). 

٢- "المحبة لا تسقط أمام الشر" بل تنتصر على الكراهية، كما أنها تتضمن فعليْن هما: مسامحة الآخر ونسيان ما فعله.

٣- "المحبة لا تسقط أمام الموت" مثال القديس البابا أثناسيوس الرسولي، والذي تنيح منذ ١٧ قرنًا، ولكن جميعنا نفتخر بأننا أولاده حتى يومنا هذا.

٤- "اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا" لأن فيها الرحمة من يد الله، "لأن إلى الأبد رحمته".

٥- "اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا" فهي كلمة ثابتة لا تزول، "اَلسَّمَاءُ وَالأَرْضُ تَزُولاَنِ وَلكِنَّ كَلاَمِي لاَ يَزُولُ" (مت ٢٤: ٣٥).

واختتم قداسته: المحبة هي وصية، وهي شعار، وهي أيضًا اختبار لقوة الله، "«غَيْرُ الْمُسْتَطَاعِ عِنْدَ النَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ اللهِ»" (لو ١٨: ٢٧).

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الدير المحرق الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

الأهلي والزمالك

إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

الشاب المجني عليه

شاب يتهمهم بسرقة كليته.. ضبط 4 أشخاص لتورطهم في تجارة أعضاء بشرية

أنس حبيب

القبض على الإخواني أنس حبيب أمام مقر السفارة المصرية بـ هولندا

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| تخصيص قطع أراض لإنشاء 3 مدارس سمسطا.. والمحافظ يُرحب بالأعضاء الُجُدد من التنفيذيين

جانب من الاجتماع

فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان يطلق مبادرة "رعاية صحتكم مسؤوليتنا"

اجتماع جامعة جنوب الوادى

أخبار قنا| إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين.. 857 فحص رنين مغناطيسى

بالصور

تخطى الـ 15 ألف جنيه.. ليلى أحمد زاهر تظهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها
تخطى الـ 15 الف جنيهاً..ليلى احمد زاهر بجمبسوت يكشف عن رشاقتها

جومانا مراد تخطف الأنظار ببدلة وحقيبة بـ900 ألف جنيه

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها

فستان زفافها أسطوري.. وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في إسبانيا

وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر.. استمتع دون تهور

برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر

فيديو

متلازمة الايد والقدم والفم

مش جديري.. طبيبة تحذر من فيروس منتشر بين الأطفال‎

شمس

سرقة مجوهرات وأموال.. الفنانة شمس تتعرض لصدمة كبيرة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد