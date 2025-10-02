مساعد وزير السياحة: "أسبوع القاهرة للطعام" المقام بالمتحف المصري الكبير يربط بين الأصالة والحداثة

قال المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن استضافة النسخة الثالثة من "أسبوع القاهرة للطعام" داخل المتحف المصري الكبير يعكس اندماج عظمة التاريخ المصري مع عالم الطهي المعاصر، ليمنح الزوار تجربة استثنائية فريدة تجمع بين الثقافة والذوق والفن .. مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية من خلال الترويج لأنماط سياحية جديدة من بينها سياحة الطعام.



وأضاف يوسف أن الوزارة حريصة على دعم الفعاليات التي تسلط الضوء على عناصر الجذب السياحي غير التقليدية، موضحًا أن المطبخ المصري يتميز بتنوعه وأصالته وارتباطه بالتراث والحضارة المصرية، وهو ما يجعله أحد أدوات القوة الناعمة لمصر أمام العالم.



وكانت وزارة السياحة والآثار قد أوضحت أن مدينة القاهرة تستضيف فعاليات النسخة الثالثة من "أسبوع القاهرة للطعام" الذي يقام تحت رعايتها ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتنظمه شركة فلافور ريبابليك للدعاية والإعلام، بمشاركة نخبة من الطهاة المصريين والأجانب.



وأقيم حفل افتتاح الحدث بالمتحف المصري الكبير، وتستمر فعالياته حتى الرابع من أكتوبر المقبل، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إبراز تنوع المقصد السياحي المصري وما يتميز به من منتجات وأنماط مختلفة، ومن بينها منتج سياحة الطعام.



ويشهد "أسبوع القاهرة للطعام" تنظيم أكثر من 30 فعالية متنوعة يشارك بها أكثر من 30 من أبرز الطهاة العالميين، كما يتضمن سلسلة من الحوارات والندوات التفاعلية حول فنون الطهي بمشاركة خبراء دوليين ونخبة من الطهاة المصريين، لعرض أسرار المطبخ المصري وما يقدمه من أطباق أصيلة ذات طابع حضاري مميز.

