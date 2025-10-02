قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك سيحسم مصير فيريرا عقب مباراة غزل المحلة| تفاصيل
بعد إجازة 6 أكتوبر .. هل انتهت العطلات الرسمية في 2025 ؟
البحرية المصرية في أكتوبر 73.. إغلاق مضيق باب المندب وقصف أهداف العدو الساحلية
أسطول الصمود يعلن وصول السفينة "ميكينو" إلى المياه الساحلية لقطاع غزة
انخفاضات كبيرة بأسعار الطماطم خلال أيام .. والوزير يوضح أسباب الارتفاعات
خارجية إسرائيل: سنبدأ إجراءات ترحيل المشاركين بأسطول الصمود لأوروبا فور وصولهم
واشنطن ترفض تعليقات بابا الفاتيكان بشأن "سياسة المهاجرين"
نفس خطى الرئيس الكولومبي .. قرار تركي عاجل بعد الهجوم على أسطول الصمود
رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم جميع الصفوف .. حمل الآن
هل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد الظهر لمن يستيقظ متأخرًا؟.. خلاف بين العلماء
الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مساعد وزير السياحة: "أسبوع القاهرة للطعام" المقام بالمتحف المصري الكبير يربط بين الأصالة والحداثة

المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار
المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار
أ ش أ

 قال المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إن استضافة النسخة الثالثة من "أسبوع القاهرة للطعام" داخل المتحف المصري الكبير يعكس اندماج عظمة التاريخ المصري مع عالم الطهي المعاصر، ليمنح الزوار تجربة استثنائية فريدة تجمع بين الثقافة والذوق والفن .. مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية من خلال الترويج لأنماط سياحية جديدة من بينها سياحة الطعام.


وأضاف يوسف أن الوزارة حريصة على دعم الفعاليات التي تسلط الضوء على عناصر الجذب السياحي غير التقليدية، موضحًا أن المطبخ المصري يتميز بتنوعه وأصالته وارتباطه بالتراث والحضارة المصرية، وهو ما يجعله أحد أدوات القوة الناعمة لمصر أمام العالم.


وكانت وزارة السياحة والآثار قد أوضحت أن مدينة القاهرة تستضيف فعاليات النسخة الثالثة من "أسبوع القاهرة للطعام" الذي يقام تحت رعايتها ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وتنظمه شركة فلافور ريبابليك للدعاية والإعلام، بمشاركة نخبة من الطهاة المصريين والأجانب.


وأقيم حفل افتتاح الحدث بالمتحف المصري الكبير، وتستمر فعالياته حتى الرابع من أكتوبر المقبل، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى إبراز تنوع المقصد السياحي المصري وما يتميز به من منتجات وأنماط مختلفة، ومن بينها منتج سياحة الطعام.


ويشهد "أسبوع القاهرة للطعام" تنظيم أكثر من 30 فعالية متنوعة يشارك بها أكثر من 30 من أبرز الطهاة العالميين، كما يتضمن سلسلة من الحوارات والندوات التفاعلية حول فنون الطهي بمشاركة خبراء دوليين ونخبة من الطهاة المصريين، لعرض أسرار المطبخ المصري وما يقدمه من أطباق أصيلة ذات طابع حضاري مميز.
 

المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أسبوع القاهرة للطعام المتحف المصري الكبير عظمة التاريخ المصري عالم الطهي المعاصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

ترشيحاتنا

ارشيفية

التحقيق مع شاب خلع ملابسه أمام سيدة بالهرم

جانب من الزيارة

النائب العام يزور نيابتي شمال وشرق القاهرة الكليتين ويلتقي عددًا من أعضائهما

محكمة

مفاجآت وتبادل اتهامات.. قرارات عاجلة من النيابة مع المتهمين بتجارة الأعضاء البشرية

بالصور

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد