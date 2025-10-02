تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 12 سفينة وتم تداول 16000 طن بضائع و988 شاحنة و(145) سيارة.



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع و607 شاحنات و119 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع و381 شاحنة و26 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة POSEIDON EXPRESS، بينما غادرت السفينة ALcudia Express، وشهد ميناء نويبع تداول 3700 طن بضائع و436 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، وآور، وايلة، لافتة إلى أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 2120 راكبا بموانيها.

