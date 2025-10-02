صفحة مجمع اللغة العربية الرسمية تتعرّض للاختراق وتنشر صورًا إباحية

تعرّضت صفحة مجمع اللغة العربية الرسمية على موقع فيس بوك للاختراق من قبل هاكرز، وقاموا بنشر صور إباحية.

ويتابع صفحة مجمع اللغة العربية 242 ألف متابع وهي الصفحة الرسمية التى ينشر من خلالها أخبار المجمع لتصل إلى رواد السوشيال ميديا.

كما تنشر الصفحة القرارات المعجمية وأقوال رواد المجمع وتصحيح المجمع الألفاظ الحديثة التى يستخدمها الشباب على نطاق واسع.

وبدأت مسيرة مجمع اللغة العربية في يوم الثالث عشر من ديسمبر عام 1932م، حين صدر مرسومٌ بإنشاء معهد باسم "مجمع اللغة العربية الملكي" يكون تابعًا لوزارة المعارف.