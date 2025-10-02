قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
محافظات

جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة "لمسة وفاء" لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة

مبادرة لمسة وفاء
مبادرة لمسة وفاء
إبراهيم الهواري

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم فعاليات مبادرة "لمسة وفاء" لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة، وذلك في إطار دور الجامعة الخدمي والمجتمعي.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها، استمرارية تنظيم فعاليات مبادرة لمسة وفاء لعدد من دور رعاية المسنين بمحافظة القليوبية وتقديم الدعم لكافة الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع بهدف تقديم رعاية صحية ونفسية واجتماعية متكاملة لكبار السن، بما يجسد رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل.


من جانبها أشارت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن القافلة تمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى 22 حالة انف واذن و20 جلديه و22 باطنة و21 مخ واعصاب و18 رمد بإجمالى 103حالة وتم صرف العلاج بالمجان وتحويل بعض الحالات لمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

حسين الشحات وخوان بيزيرا

بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

هشام جمال

انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: هذا هو المثلث المنور للنصر في السادس من أكتوبر

التوبة والاستغفار بعد المعصية

هل تسقط حقوق العباد بمجرد التوبة من المعصية والاستغفار ؟.. عالم بالأوقاف يجيب

الدكتور عمرو الورداني

مدد رباني.. عمرو الورداني: السادس من أكتوبر يوم عظيم من أيام الله

بالصور

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس

تريند.. صور جديدة لعيد ميلاد ريهام حجاج بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام حجاج

عرض أوبريت فرحة على مسرح البالون مساء 6 أكتوبر

سامح يسري

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

