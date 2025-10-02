جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة "لمسة وفاء" لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم فعاليات مبادرة "لمسة وفاء" لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة، وذلك في إطار دور الجامعة الخدمي والمجتمعي.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها، استمرارية تنظيم فعاليات مبادرة لمسة وفاء لعدد من دور رعاية المسنين بمحافظة القليوبية وتقديم الدعم لكافة الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع بهدف تقديم رعاية صحية ونفسية واجتماعية متكاملة لكبار السن، بما يجسد رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل.



من جانبها أشارت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن القافلة تمت بالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى 22 حالة انف واذن و20 جلديه و22 باطنة و21 مخ واعصاب و18 رمد بإجمالى 103حالة وتم صرف العلاج بالمجان وتحويل بعض الحالات لمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية.