4 إصابات في هجوم بسكين خارج كنيس يهودي شمال مانشستر

أعلنت شرطة مانشستر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح جراء هجوم بسكين وقع خارج كنيس يهودي في شمال المدينة، أثناء ازدحام كبير داخل المكان، وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

المصابون نُقلوا إلى المستشفى والتحقيقات جارية

أكدت الشرطة أن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن حالتهم الصحية بشكل مفصل.

الدوافع غير معروفة وتكثيف أمني في محيط الحادث

أوضحت السلطات أن دوافع الهجوم لم تُعرف بعد، مشيرة إلى أن فرق التحقيق تعمل على جمع الأدلة وتحديد ملابسات الحادث، في حين تم تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنيس وفي المناطق المجاورة.