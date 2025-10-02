قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار التنسيق والعمل المشترك مع السفير الفرنسي، لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو بين مصر وفرنسا حتى 2030.

وأوضحت الوزيرة عمق الشراكة الممتدة بين البلدين، والتي من بينها التعاون الإنمائي كأحد المحاور ضمن مظلة أشمل تضم الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة، مشيرة إلى أن مصر تسعى دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأضافت أن توطين الصناعة أحد أهم محاور الشراكة المصرية الفرنسية، وهو ما يتسق مع الفصل الثالث من فصول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى من خلالها الدولة لتشجيع التصنيع والمنتج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على استغلال المميزات النسبية لكل شريك من شركاء التنمية بما يلبي الأولويات الوطنية.

كما أشارت إلى أن الطاقة المتجددة أن المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر وفرنسا في ضوء ما تسعى إليه الحكومة من زيادة مستويات الطاقة المتجددة، وفي هذا الشأن يأتي برنامج «نُوفّي» الذي يعد نموذج للمنصات الوطنية كأحد محاور الشراكة المصرية الفرنسية في مجال البنية التحتية المستدامة، فضلًا عن الشراكة في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق الذي يقل تقريبا 4 ملايين مواطن يوميًا.

ولفتت إلى الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، لمصر خلال أبريل الماضي، حيث كانت زيارة تاريخية مهمة لها أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية، لافتة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد الفرنسي، والتي تم ترجمتها إلى التزامات مالية، حيث تتضمن المذكرة تمويل ميسر ومنح بقيمة 4 مليار يورو منهم 3.2 مليار يورو من الحكومة الفرنسية، و800 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لمشروعات تنموية بالقطاعات ذات الأولوية بمصر التي لها علاقة بالتنمية البشرية في مجال الصحة والتعليم والتعليم الفني، ومشروعات البنية التحتية المستدامة والتي تتضمن التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات التي لها علاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" وتمويلات القطاع الخاص.  

وأكدت أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يؤكد عزم الحكومة على التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت أن السردية تتضمن مستهدفات واضحة حتى عام 2030، لكن الأهم ليس في الأرقام المجردة ولكن في مكونات النمو، حيث تسعى الدولة لخلخلة الاقتصاد الحقيقي، وزيادة نصيب تلك القطاعات من النمو، وهو ما يظهر في مؤشرات العام المالي الماضي، الذي بلغت 4.4% بمساهمة قوية من الصناعات التحويلية غير البترولية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وأكدت أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها الوزارة، خلال العام الماضي، نعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، بما يضمن الاتساق والربط بي خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من المصادر المختلفة للتمويل سواء من الخزانة العامة أو تدفقات التمويل الميسر، بما يخدم خطط واستراتيجيات وبرامج الدولة المختلفة، مضيفة أن التمويل من أجل التنمية قاسم مشترك بين مختلف الاستراتيجيات، وأن التمويلات الإنمائية تفتح المجال لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الفرنسي بالقاهرة، أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم عناصر التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تتميز بامتلاكها قاعدة واسعة من الشباب وطاقات بشرية هائلة، وأن فرنسا تُدعم من خلال العلاقات المشترك العديد من القطاعات من بينها منظومة التأمين الصحي الشامل. 
وأوضح أن فرنسا تدرك، ومعها المجتمع الدولي، أن مصر تُعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وهو ما يجعل التعاون بين الجانبين أكثر أهمية في المرحلة المقبلة، موضحًا أن الشراكة المصرية الفرنسية تتكامل مع "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، ومع برنامج "نُوَفِّي" الذي يمثل نموذجًا للشراكة المتجددة في مواجهة التحديات المناخية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة.

وردًا على أحد الأسئلة، أوضح السفير أن فرنسا لا تفرض أي مشروعات على الجانب المصري، بل تستجيب لأولويات الحكومة المصرية واحتياجاتها التنموية، مشيرًا في ذات الوقت إلى الاستثمارات الفرنسية من قبل القطاع الخاص في مصر والتي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتتسق مع التطور المستمر للعلاقات. كما أكد أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا عالميًا ولذلك فإن فرنسا تتعاون مع مصر بشكل وثيق في هذا المجال سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات للمشروعات المناخية.

مشروعات خارجية فرص عمل قطاع خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محافظ أسوان: توقيع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه للمحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

محافظ أسوان: 50 ألف جنيه غرامة المحلات غير الملتزمة بخطوط التنظيم

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع جهود فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية

ندوة مديرية التربية والتعليم

تعليم المنوفية ينظم ندوة عن نصر أكتوبر .. قيمة خالدة في تاريخ مصر الحديث

بالصور

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
فيروس HFMD بين طلاب المدارس

فيديو

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد