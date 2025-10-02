قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
كاف يحسمها .. تطور جديد بـ ذهاب الزمالك وديكداها الصومالي في الكونفدرالية
الشرطة البريطانية: مصرع شخصين بحادث الهجوم على «كنيس يهودي» في مانشستر
وزير البترول: توقيع 3 اتفاقيات مع إمارة الفجيرة لتخزين وتداول الخام
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

تقدم المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بالموافقة على زيادة بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للدرجة الوظيفية للمهندسين من أعضاء النقابة الشاغلين للوظائف الهندسية المخصصة في الموازنة والمشتغلين فعليًا بأعمال هندسية بحتة، والتابعين لقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم (48) لسنة 1978.

وأكد نقيب المهندسين في المذكرة أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على تحفيز المهندسين على الابتكار والتطوير والمساهمة في مسيرة التنمية، فضلًا عن توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم قيمة  مضافة للمجتمع المصري، مؤكدًا أن دعم المهندسين والارتقاء بأوضاعهم المعيشية يعزز قدرتهم على المشاركة في النهوض بمصر.

واختتم النبراوي خطابه بالتعبير عن تقديره لتعاون رئيس الوزراء في القضايا النقابية والمهنية، وأعرب عن أمله أن تحظى هذه المطالب بسرعة الاستجابة وإصدار التوجيهات لدراستها والموافقة عليها في أقرب وقت ممكن.

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين رئيس مجلس الوزراء زيادة بدل التفرغ نقابة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

فوائد البلح الرطب الصحية

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

بالصور

طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

تموين الشرقية يضبط طن ونصف شاورما دجاج مجهولة المصدر

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية
فوائد البلح الرطب الصحية

فيديو

المتهمين

القبض على متهمين بترويج مخدرات ببولاق الدكرور

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد