مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎

أكد الدكتور عبد الله جاد الله، المدير الاقليمي للمجلس الدولي للتسويق (IMB)، أن اعتماد أكثر من 100 ألف محترف في مجالات التسويق والإعلان يمثل خطوة استراتيجية تعزز من قدرة الكوادر المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع جودة الخدمات التسويقية دوليًا.
وقال جاد، إن المجلس الدولي للتسويق يركز على اعتماد الأفراد والوكالات والدورات التدريبية وفق معايير صارمة تشمل جودة المحتوى وكفاءة المدربين، موضحًا أن هذا الاعتماد يمنح المسوقين ميزة تنافسية محليًا ودوليًا، حيث ترتفع فرص توظيفهم بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بغير المعتمدين.
وأضاف أن السوق المصري يشهد نموًا متزايدًا في التجارة الإلكترونية التي تجاوزت قيمتها 6 مليارات دولار عام 2024، ما يعكس الحاجة الماسة إلى كوادر تسويقية مؤهلة قادرة على استغلال هذه الفرص.
وأكد أن المجلس يدعم هذه الكوادر المصرية عبر شهادات مهنية معترف بها عالميًا، تسهم في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع أحدث الممارسات الرقمية.
وأوضح الدكتور عبد الله أن المجلس لا يقتصر دوره على التدريب فقط، بل يقدم خدمات استشارية واستراتيجيات مبتكرة تساعد الشركات على خفض تكاليفها التشغيلية بنسبة تصل إلى 20% وزيادة قدرتها على الابتكار بنحو 30%.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي متسقة مع رؤية مصر، التي تركز على التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري، مؤكدًا أن اعتماد المسوقين المصريين دوليًا سيفتح الباب أمام زيادة صادرات الخدمات التسويقية وتعزيز قدرة الشركات المحلية على جذب الاستثمارات والمنافسة عالميًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الدولي للتسويق سيواصل جهوده في رفع معايير الجودة ومواجهة التحديات المتمثلة في ضعف المناهج التعليمية وانتشار الوكالات غير المؤهلة، من خلال مراقبة المناهج وتنظيم مؤتمرات دولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
يذكر أن المجلس الدولي للتسويق (IMB): هو منظمة مهنية دولية مستقلة مقرها الولايات المتحدة، متخصصة في اعتماد الأفراد والوكالات والمراكز التعليمية في مجالات التسويق والإعلان وفق معايير عالمية.