مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎

أكد الدكتور عبد الله جاد الله، المدير الاقليمي للمجلس الدولي للتسويق‎ (IMB)‎، ‏أن اعتماد ‏أكثر من ‏‎ 100 ‎ألف محترف في مجالات ‏التسويق والإعلان يمثل ‏خطوة استراتيجية تعزز ‏من قدرة الكوادر المصرية على المنافسة في الأسواق ‏العالمية، مشيرًا إلى ‏أن المجلس ‏يعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎.‎

وقال جاد، إن المجلس الدولي للتسويق يركز على ‏اعتماد الأفراد والوكالات ‏والدورات ‏التدريبية وفق معايير صارمة تشمل جودة ‏المحتوى وكفاءة المدربين، موضحًا ‏أن هذا الاعتماد يمنح المسوقين ميزة ‏تنافسية ‏محليًا ودوليًا، حيث ترتفع فرص توظيفهم ‏بنسبة تصل إلى ‏‎ 40% ‎مقارنة ‏بغير المعتمدين‎.‎

وأضاف أن السوق المصري يشهد نموًا متزايدًا في التجارة الإلكترونية التي ‏تجاوزت ‏قيمتها ‏‎ 6 ‎مليارات دولار عام 2024، ‏ما يعكس الحاجة الماسة إلى ‏كوادر تسويقية ‏مؤهلة قادرة على استغلال هذه الفرص. ‏

وأكد أن المجلس يدعم ‏هذه الكوادر المصرية عبر ‏شهادات مهنية معترف بها عالميًا، ‏تسهم في رفع كفاءتهم ‏وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع أحدث الممارسات الرقمية‎.‎

وأوضح الدكتور عبد الله أن المجلس لا يقتصر دوره على التدريب فقط، بل يقدم ‏خدمات ‏استشارية واستراتيجيات مبتكرة ‏تساعد الشركات على خفض تكاليفها ‏التشغيلية بنسبة ‏تصل إلى ‏‎20% ‎وزيادة قدرتها على الابتكار بنحو ‏‎30%‎‏.‏

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي متسقة مع رؤية مصر، التي تركز على التحول ‏الرقمي ‏وتنمية رأس المال البشري، ‏مؤكدًا أن اعتماد المسوقين المصريين دوليًا ‏سيفتح الباب ‏أمام زيادة صادرات الخدمات التسويقية وتعزيز قدرة ‏الشركات ‏المحلية على جذب ‏الاستثمارات والمنافسة عالميًا‎.‎

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الدولي للتسويق سيواصل جهوده في ‏رفع ‏معايير الجودة ومواجهة التحديات ‏المتمثلة في ضعف المناهج التعليمية ‏وانتشار الوكالات ‏غير المؤهلة، من خلال مراقبة المناهج وتنظيم مؤتمرات ‏دولية لتبادل ‏الخبرات وأفضل ‏الممارسات‎.‎

يذكر أن المجلس الدولي للتسويق (IMB): هو منظمة مهنية دولية مستقلة مقرها الولايات المتحدة، متخصصة في اعتماد الأفراد والوكالات والمراكز التعليمية في مجالات التسويق والإعلان وفق معايير عالمية.