رئيس مدينة الغردقة يعقد لقاءً دوريًا مع المواطنين ويناقش 10 طلبات متنوعة

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وفتح قنوات حوار فاعلة معهم، عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس المدينة، صباح اليوم اللقاء الدوري مع الأهالي، بحضور مديري الإدارات المختصة.

تواصل مباشر مع المواطنين

وخلال اللقاء، حرص رئيس المدينة على الاستماع لمطالب المواطنين ومناقشتها بشكل مباشر، مع التأكيد على أهمية تلبية احتياجاتهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة.

10 طلبات متنوعة

وتم خلال الجلسة مناقشة 10 طلبات مقدمة من الأهالي، شملت استلام عقود أراضٍ، طلبات إضافات، تراخيص لمحال تجارية، ونقل رخص لبعض الأكشاك، إلى جانب مشكلات فردية تتعلق بالخدمات المحلية.

التزام بتطبيق القانون

وأكد رئيس المدينة أن الجهاز التنفيذي حريص على التعامل مع جميع الطلبات بجدية، مشددًا على أن تلبية هذه المطالب يتم في إطار القانون، مع السعي إلى حل ما يمكن تنفيذه بشكل عاجل والتنسيق مع الإدارات المعنية للإسراع في الإجراءات اللازمة.