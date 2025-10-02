رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال النظافة والصيانة بالتجمع الخامس

استكمل المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، جولاته الميدانية اليوم بزيارة مركز خدمات التجمع الخامس، وحى الشويفات، والحى الخامس، وذلك برفقة الدكتورة المهندسة ريهام حسن نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وعدد من مسؤولي القطاعات.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة الطرق والأرصفة والمرافق، إلى جانب أعمال الزراعة والتشجير والإنارة، حيث شدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الجهود لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

وأشار المهندس أحمد رشاد الشريف إلى أن استمرارية الجولات الميدانية على مدار اليوم تهدف إلى ترسيخ المتابعة المباشرة في الميدان بدلاً من الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مؤكداً أن الجهاز يعمل بشكل متواصل للحفاظ على المظهر الحضاري للقاهرة الجديدة.