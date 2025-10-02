قومي المرأة بالشرقية يستخرج 10 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان

ثمّن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم وتمكين السيدات، من خلال مبادرة "بطاقتك حقوقك" التي تُنفذ بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية وتهدف إلى استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات والفتيات غير القادرات بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة من أداء دورها الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، مؤكداً أن بطاقة الرقم القومي تُعد الأساس في الحصول على حقوق المواطنة وهو ما يتطلب توفيرها لكافة السيدات، لتمكينهن من الحصول على الخدمات الحكومية وفرص العمل، والمشاركة الفعالة في المجتمع.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع تمكن خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025 من الانتهاء من إجراءات استخراج 10,000 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات المستحقات، مع إعفائهن من سداد أي غرامات مالية.

يأتي هذا الإنجاز تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة، بهدف دعم المرأة المعيلة وغير القادرة، وتأكيداً على حرص الدولة والمجلس على دمج المرأة في المجتمع وضمان حصولها على حقوقها المدنية والإجتماعية.