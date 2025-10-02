البيت الفني للمسرح يشارك في الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للعرائس"

يشارك البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، بعروضه المسرحية ضمن فعاليات الدورة التأسيسية الأولى لمهرجان القاهرة لمسرح العرائس(دورة الفنان الكبير جمال الموجي)، والذي يستمر حتى 7 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن أنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وتنظمه أكاديمية الفنون برئاسة وإشراف الدكتورة غادة جبارة.

وأوضح البيت الفني للمسرح، في بيان اليوم، الخميس، أن فرقة القاهرة للعرائس بالبيت الفني تقدم عرضين من أشهر وأهم إنتاجاتها المتميزة بالمجان ضمن فعاليات المهرجان، وهما "ذات الرداء الأحمر" تأليف وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، و"مروان وحبة الرمان" تأليف رحمة محجوب، وفكرة وإخراج ياسر عبد المقصود.

وشهد المهرجان، الذي انطلقت فعالياته أمس، الأربعاء، تكريم عدد من رموز ورواد فن العرائس في مصر، وعلى رأسهم الفنان القدير جمال الموجي، والراحل صلاح السقا، وناجي شاكر، وفكري أمين، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة مثل فوزية عبد اللطيف، ورفعت الشربيني، ومحمد عبد الله، وبهيجة عمارة، ومحمد كشك، وآيات خليفة، وعلوية عبد الفتاح.

كما شارك عدد من فناني ومبدعي فرقة العرائس في ورش عمل وندوات فكرية، أقيمت ضمن أنشطة المهرجان، في إطار حرصهم على تبادل الخبرات مع المشاركين، والمساهمة في إحياء وتطوير فنون العرائس في مصر.

