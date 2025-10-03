قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المحامين: بدء تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 في نوفمبر المقبل

نقابة المحامين
نقابة المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ إدارة العلاج بنقابة المحامين تلقي طلبات الاشتراكات وتجديد بطاقة مشروع العلاج فى شهر نوفمبر المقبل .

كان عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قد عقد اجتماعًا مع مديري النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر النادي النهري بالمعادي، في إطار خطته لتطوير العمل النقابي والخدمات المقدمة للأعضاء.

وأعلن النقيب العام، في مستهل الاجتماع، انطلاق عمليات تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية.

وأكد  عبدالحليم علام أن منظومة العمل داخل النقابة تقوم على التعاون والتكامل بين المحامي والموظف، مشددًا على ضرورة عودة النقابة لسابق عهدها في إطار من الاحترام المتبادل.

وأوضح أن النقابة تواجه العديد من التحديات التي تستوجب تضافر الجهود والعمل المؤسسي لتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه يعي جيدًا متطلبات المرحلة المقبلة ولديه خطة متكاملة لتدبير الموارد وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

وشدد نقيب المحامين على أهمية تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع، مؤكدًا أن الهدف هو الارتقاء بمنظومة النقابة بما يعود بالنفع على جميع أعضائها وموظفيها.

المحامين إدارة العلاج بنقابة المحامين مشروع العلاج الاشتراكات نوفمبر

