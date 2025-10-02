حبس متهمين بترويج مخدرات في بولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص متهمين بترويج المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزتهم (كمية لمخدر البودر – فرد خرطوش – سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.