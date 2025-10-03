نائب: تطوير نزلة السمان بوابة استثمارية واعدة.. ومصر تُعيد توظيف كنوزها الأثرية اقتصاديًا

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تطوير منطقة نزلة السمان يعد من أبرز النماذج الحديثة التي تتبناها الدولة لإعادة توظيف الأصول التاريخية والتراثية ضمن رؤية استثمارية وتنموية شاملة، مشيرًا إلى أن دمج هذه المنطقة في الخريطة السياحية العالمية يُعد خطوة جريئة نحو تعظيم العائد القومي من قطاع السياحة.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن المنطقة المحيطة بالأهرامات، وعلى رأسها نزلة السمان، تمثل رصيدًا غير مستغل لسنوات طويلة، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد توجه الدولة نحو الاستثمار الذكي في المقومات السياحية والثقافية، بما يعزز من قدرة مصر التنافسية كمقصد سياحي عالمي.

وأوضح النائب أن المشروع لا يقتصر فقط على التطوير العمراني أو البنية التحتية، بل يتضمن منظورًا اقتصاديًا متكاملًا يشمل رفع القيمة الاستثمارية للعقارات والمرافق، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء فنادق، ومناطق ترفيهية، وأسواق تراثية، مع الحفاظ على الطابع الثقافي والتاريخي للمكان.

وأشار إلى أن أحد أبرز جوانب القوة في المشروع هو تفعيل المشاركة المجتمعية وإدماج سكان المنطقة في عملية التطوير، بما يضمن تحقيق عائد مباشر على المواطن، من خلال فرص العمل والمشروعات الصغيرة والحرفية، مما يعكس رؤية اقتصادية عادلة وشاملة.

"هذه ليست مجرد عملية تطوير.. إنها استعادة لمكانة مصر السياحية واستثمار في المستقبل"، هكذا وصف النائب أحمد سمير المشروع، مؤكدًا أنه يعكس نجاح الدولة في الربط بين التنمية والحفاظ على الهوية.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن مشروع نزلة السمان يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به في تطوير المناطق ذات الطبيعة التاريخية، داعيًا المستثمرين المصريين والعرب إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها المنطقة في ظل البنية التحتية الجديدة والموقع الفريد.