برلماني: تطوير نزلة السمان يعيد للمنطقة مجدها التاريخي والسياحي

اكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان يمثل خطوة استراتيجية في مسار الدولة نحو تعزيز السياحة المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير ليس فقط نقلة حضارية وعمرانية، بل فرصة حقيقية لـ"إعادة إدماج المجتمع المحلي في المنظومة السياحية"، وتحويل المنطقة إلى مقصد عالمي متكامل يتكامل مع مشروع المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.

وأضاف "الدسوقي" في تصريح خاص لـصدي البلد، أن منطقة نزلة السمان تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا فريدًا، لطالما ارتبط في أذهان العالم بالأهرامات والحضارة المصرية، إلا أن عقودًا من العشوائية والإهمال أبعدتها عن الصورة التي تستحقها، واليوم نرى الدولة تتحرك بوعي وشمول لإعادتها إلى مكانتها الطبيعية.

تحقيق توازن حقيقي بين حماية الموروث الأثري

وأكد النائب أن رؤية الحكومة، التي ترتكز على التنمية بالمشاركة المجتمعية، تضمن تحقيق توازن حقيقي بين حماية الموروث الأثري، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال فتح آفاق الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتطوير البنية التحتية بما يخدم السكان والزوار على حد سواء.

وأوضح أن دمج المجتمع المحلي في عملية التطوير، والسماح له بالمشاركة في المشروعات التجارية والثقافية والسياحية، يعكس توجه الدولة نحو تمكين المواطن لا تهميشه، مضيفًا:"نزلة السمان ليست مجرد تطوير عمراني، بل قصة نجاح مصرية تُكتب بأيادي المصريين، وستكون إحدى العلامات البارزة في خارطة السياحة العالمية خلال السنوات المقبلة".

وختم النائب علي الدسوقي تصريحه بدعوة وسائل الإعلام إلى دعم المشروع إعلاميًا وسياحيًا، والترويج لمكانة نزلة السمان كجزء لا يتجزأ من هوية الجيزة، ومقصدًا يجب أن يتصدر المشهد السياحي عالميًا.