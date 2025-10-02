قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل جديدة لأول مرة تكشف هامش أرباح المطورين العقاريين
أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تطلق المرحلة الثالثة من حملة "إحنا مصر"

حملة إحنا مصر
حملة إحنا مصر
محمد الاسكندرانى

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، المرحلة الثالثة من حملة "إحنا مصر" تحت شعار "أنت سفير لبلدك"، والتي تستمر على مدار شهر كامل.

حملة احنا مصر 

وتعد هذه المرحلة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتين تم إطلاقهما خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بهدف تسليط الضوء على القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية التي يتحلى بها الشعب المصري، وخاصة في تعامله مع ضيوف مصر من السائحين، فضلاً عن إبراز الدور المحوري الذي تلعبه السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن حملة "إحنا مصر" نستهدف من خلالها بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الفخر بالهوية والترحيب بالضيف، بما يجعل من كل مصري سفيراً لبلده أمام العالم، ومما يعمل على تحسين التجربة السياحية وتعزيز صورة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا، مشيراً إلى أن القيم الإيجابية للمجتمع المصري تشكل عنصراً أساسياً من التجربة السياحية، وأحد أهم عوامل الجذب السياحي للمقصد المصري.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة يتم بثها عبر 12 قناة تلفزيونية وعدد من المحطات الإذاعية، إلى جانب إعلانات بالميادين والشوارع الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق، مع استمرار التواجد المكثف على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والهيئة.

كما أوضحت سوزان مصطفى مدير عام الترويج السياحي بالهيئة، أن المرحلة الأولى من الحملة والتي انطلقت في أغسطس الماضي تحت شعار "إحنا مصر"، ركزت على تشجيع المواطنين المتعاملين مباشرة مع السائحين على إظهار السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح الضيافة المصرية. أما المرحلة الثانية، التي تم إطلاقها في سبتمبر تحت شعار "أفعال بسيطة ممكن تعمل فرق كبير"، فقد ركزت على إبراز السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال توضيح تأثيرها الإيجابي على سلاسل الإمداد والقطاعات المرتبطة بها.
 

وزارة السياحة والآثار سياحة احنا مصر انت سفير لبلدك مصر

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
فوائد البلح الرطب الصحية
أهمية شرب كوب من الماء قبل الاستحمام
فيروس HFMD بين طلاب المدارس
