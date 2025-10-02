وزير السياحة والآثار يشهد احتفالية توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعتين للفنادق

شهد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالمتحف المصري الكبير، احتفالية بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مجموعتين فندقية، للضيافة و إحدى كبرى المجموعات الفندقية العالمية والمالكة لعدد من العلامات الفندقية الشهيرة، حيث شهد توقيع هذه الشراكة دولة رئيس مجلس الوزراء صباح أمس.



وفي ضوء هذه الاتفاقية، سيتم التعاون بين المجموعتين لإطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقاً جديداً في مصر، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري وقطاع السياحة في مصر.



وتشمل الشراكة أيضاً احد شركات التطوير العقاري، حيث تنطلق البداية بإطلاق أربعة فنادق كبرى ضمن المشروعات السياحية والسكنية للشركة بمستوى عالمي، وهي فندق في رأس الحكمة، وفندق في زايد الجديدة، وفندقين في العين السخنة.



وخلال الاحتفالية، ألقى شريف فتحي، كلمة قدم خلالها التهنئة للمجموعتين على توقيع هذه الشراكة الهامة، معربًا عن تفاؤله بما ستحققه هذه الشراكة من نتائج إيجابية على القطاع الفندقي في مصر.



وأشار وزير السياحة والآثار إلى أهمية هذه الشراكات، خاصة في هذا التوقيت، موضحاً أنها تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة والضيافة، والتوسع في البنية الفندقية وهو ما يأتي أيضاً اتساقاً مع استراتيجيتها التي تستهدف تحقيق نمو كبير في قطاع السياحة خلال السنوات المقبلة وهو ما يتطلب توافر البنية التحتية اللازمة من طيران وفنادق لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة.



وأعرب عن سعادته بانضمام علامات فندقية عالمية جديدة إلى السوق المصري بالتعاون مع شركات محلية ناجحة، مؤكدًا على أن هذا التعاون يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها القطاع السياحي، ومعرباً عن تطلعه لحضور قريباً افتتاح أول مجموعة من الفنادق سيتم افتتاحها في إطار هذه الشراكة.



وأكد الوزير على أن مصر تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، وهو ما ترتكز عليه استراتيجية الوزارة الحالية التي تهدف إلى أن تكون مصر الوجهة السياحية الأولى عالميًا من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

وأضاف أن مصر تمتلك كافة المقومات والإمكانات التي تؤهلها لتحقيق هذه المكانة المتميزة على خريطة السياحة الدولية.



كما استهل حسام الشاعر رئيس مجلس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، حديثه بالإعراب عن خالص تقديره وامتنانه لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، على ما يقدّمونه من دعم كبير لقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم، إلى جانب تكاتف جهود مختلف أجهزة الدولة، يسهم بشكل فعال في النهوض بالقطاع وتعزيز مكانة مصر السياحية على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكداً على أن السياحة في مصر في تطور وتقدم كبير وتسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح.



وأكد على أن هذه الشراكة ستبدأ نشاطها من خلال إقامة عدة فنادق في كل من العين السخنة، والقاهرة، وشرم الشيخ، والأقصر وأسوان، إلى جانب منطقة الساحل الشمالي.وقد شارك في حضور الافتتاح من وزارة السياحة والآثار كل من يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

