الأسهم الأوروبية تنهي تداولات اليوم على ارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية، في ختام التداول اليوم الخميس، مستفيدة من الزخم الإيجابي في الجلسة السابقة.

وانهي مؤشر Stoxx 600 الأوروبي اليوم مرتفعًا بنحو 0.6٪ بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الجلسة.

وأغلق مؤشر داكس الألماني على ارتفاع بنسبة 1.35٪، مما أدى إلى مكاسب بين البورصات الإقليمية الرئيسية، في حين أن مؤشر FTSE 100 في لندن، إذ ارتفع بنسبة 0.14٪ بعد أن لامس مستوى قياسيًا خلال جلسة امس الأربعاء.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب في أوروبا، اليوم الخميس، بعد تقارير تفيد بأن OpenAI باعت أسهمًا بقيمة إجمالية تبلغ 6.6 مليار دولار، مما أدى إلى تقييم الشركة بمبلغ 500 مليار دولار.

وبحلول نهاية جلسة التداول، قفز مؤشر ستوكس أوروبا للتكنولوجيا 2.4٪.

وقادت أسهم أشباه الموصلات المكاسب في هذا القطاع.

وسجلت أسهم السيارات أيضًا مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر Stoxx للسيارات وقطع الغيار بنسبة 2.3٪.

وارتفعت أسهم ستيلانتس بنسبة 8.3٪، مما جعل السهم نحو قمة مؤشر ستوكس 600.

وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 6٪ على أساس سنوي في مبيعات الربع الثالث في الولايات المتحدة، حيث شهدت علاماتها التجارية جيب وكرايسلر ورام وفيات نموًا.

