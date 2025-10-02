الدماطي يشيد بسراج ومجدي وشوقي ومي عاطف.. ويتجاهل حسام غالي في رسائله الوداعية

وجه محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسائل موثرة للرباعي محمد سراج ومهند مجدي ومحمد شوقي ومي عاطف، متجاهلًا حسام غالي بعد انتهاء دورهم، داخل القلعة الحمراء.

وأعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائمته التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها يوم 30، 31 أكتوبر الجاري. وشهدت القائمة استبعاد محمد زكريا سراج الدين، ومحمد شوقي ومهند مجدي وحسام غالي، بالإضافة لتواجد ياسين منصور، وسيد عبدالحفيظ، وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق، ورويدا هشام.



وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «كلمتين حقيقي من القلب لزملاء عشت معاهم سنين طويلة من الذكريات وعشان حقيقي مش عارف أبدا بمين فخلينا ladies first».

وتابع: «مي عاطف الهادية الطيبة اللي كنت ساعات بحسدها على هدوء أعصابها، مي اللي اتطورت على مدار 4 سنوات بشكل حقيقي مبهر لينا كلنا وأكيد حنفتقدها، الدكتور محمد شوقي، المعجون بحب الأهلي، الراقي والشيك اللي حيوحشنا بكل تأكيد».

وأضاف: «نيجي بقي للثنائي اللي الواحد مش عارف يقول ايه ولا يعيد ايه عليهم، عشرة الـ 8 سنين والأيام الحلوة والوحشة، الانتصارات والانكسارات، اللي شوفنا كل حاجة مع بعض من الأول، مهند مجدي الدينامو رفيق الكرسي اللي جنبي أول 4 سنين، الشغف والتفاصيل اللي مش بيزهق منها».

وواصل: «محمد سراج دا بقي رفيق الكرسي اللي جنبي الـ 4 سنين اللي بعدهم، القلب الأبيض والعفوية والحماسة والضحك والزمالة اللي قلبت صحوبية وأخوة، صعب أوى تتخيل ترابيزة مجلس الإدارة من غيرهم بس هي دي سنة الحياة، أجيال بتسلم بعض وبنفضل كلنا ورا النادي اللي بنحبه وبيتنا الكبير».