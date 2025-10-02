محمد سراج يوجه رسالة للخطيب قبل انتخابات الأهلي القادمة

وجه محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، قبل انتخابات الأحمر المرتقب خوضها في أكتوبر الجاري.

وكان محمد سراج، قد أعلن خلال الفترة الماضية، عن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي القادمة، واكتفى بالمدة التي قضاها ضمن المجلس خلال السنوات الثمانية القادمة.

وكتب سراج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"بعد إعلان قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي القادمة: “كل التوفيق لكابتن محمود الخطـيب وقائمته في انتخابات النادي الأهـلي القادمة وجميعهم شخصيات وقامات أهلاوية محترمة سواء زملائي وإخواتي الحاليين على مدار ٨ سنوات تشرفت بالعمل معاهم فيها أو القادمين بإذن الله إضافة كبيرة بلا شك لنادينا الحبيب كل التوفيق”.

وواصل: “أنا مع القائمة ومع اختيارات كابتن محمود الخطيب وفي ضهر النادي الأهلي، ويشرفني خدمته في أي وقت وده مش لازم يكون متعلق بمنصب”.

وأتم:"وكل الشكر لجمهور النادي الأهـلي العظيم ولكل أعضاء الجمعية العمومية الكرام وكل اتصالات ورسائل التشجيع القوية على مدار الأيام الماضية ولكابتن محمود الخطيب لوضع ثقتكم في شخصي على مدار الـ ٨ سنوات الماضية"





