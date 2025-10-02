هند الضاوي: ترامب يسعى لتصفية حساب مع الدولة العميقة الأمريكية بولايته الثانية

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال عودته لولاية ثانية، يبدو وكأنه جاء لتصفية حساب مع ما يُعرف بـ"الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وعلى رأسها البنتاجون ومؤسسة التصنيع العسكري.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن البنتاجون كان دائمًا صاحب الكلمة الفصل في قرارات واشنطن بالشرق الأوسط، مشيرة إلى انسحاب القوات الأمريكية من سوريا في ولاية ترامب الأولى، والذي رفضته المؤسسة العسكرية معتبرة أنه يضر بالمصالح الأمريكية، وهو ما عكس أن البنتاجون هو القوة الحقيقية التي تحكم.

وأضافت أن البنتاجون دفع الولايات المتحدة للسيطرة على العالم عبر مجمع الصناعات العسكرية وصفقات السلاح العملاقة، بينما يضع ترامب بلاده في حالة اصطدام متصاعد مع هذه المؤسسات، لافتة إلى أن تجاهله لقوة الجنرالات وعدم قراءته للواقع بشكل جيد ينذر بتدهور العلاقات بينه وبين المؤسسة العسكرية، بما قد ينعكس سلبًا على أمن الولايات المتحدة في الداخل والخارج.