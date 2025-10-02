خبير علاقات دولية: خطة ترامب فيها ضبابية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة ما زال يفتقد للوضوح ويحتوي على نقاط ضبابية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات جوهرية، أبرزها ما يتعلق بخطة الانسحاب الإسرائيلي.

وأوضح أحمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الخطة تنص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية دون تحديد جدول زمني واضح، وهو ما ترفضه حركة حماس التي تطالب بأن يكون الانسحاب متزامنًا مع عملية تسليم الرهائن وبضمانات أمريكية مكتوبة وليست مجرد وعود شفهية.

وأضاف احمد سيد احمد، أن هناك غموضًا أيضًا بشأن مستقبل غزة، خاصة في ظل الحديث عن وضعها تحت وصاية دولية وفصلها عن باقي الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن هذا يثير تساؤلات حول مصير القطاع على المدى البعيد.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن المقترح الأمريكي يجب أن يتضمن تأكيدات واضحة على كونه نواة لإقامة دولة فلسطينية، مشددًا على أن الضمانات المكتوبة من الجانب الأمريكي ضرورية لنجاح أي اتفاق وتسوية عادلة.